ترامب عبر تويتر: تم إلحاق الضرر بنزاهة النظام وانتخابات الرئاسة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم إلحاق الضرر بنزاهة النظام والانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال "ترامب"، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المحامون يسألون عن "وصول هادف"، متسائلًا: "ولكن ما فائدة ذلك؟".

وتابع: "لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية نفسها وهذا ما يجب مناقشته".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فوزه بأصوات ولاية ميشيجان رغم تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن بنحو 49.8 بالمائة من الأصوات مقابل 48.6 بالمائة لصالح ترامب.

ونشر ترامب تغريدة قال فيها: "لقد فزنا، ولأغراض التصويت الانتخابي، بولاية بنسلفانيا، وولاية جورجيا، وولاية نورث كارولينا، وبموجب هذا نعلن الفوز بولاية ميتشجان".

بينما نقلت العربية عن وكالة "أسوشيتد برس" في نبأ عاجل لها فوز بايدن بأصوات ولاية ميتشجان.