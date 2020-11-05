عاجل.. حاكم بنسلفانيا: عد أصوات الناخبين قد يستغرق أيام

نقلت "فضائية "سي إن إن"، في نبأ عاجل لها أن حاكم بنسلفانيا قال إن الأمر سيستغرق "أيامًا" قبل عد معظم أصوات الناخبين في الولاية.

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنها سترفع دعوى قضائية في جورجيا لوقف عد الأصوات، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل لها.

وقالت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إنها سترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات مؤقتا في ولاية بنسلفانيا، كما طلبت التدخل في قضية أمام المحكمة العليا تتعلق بالتصويت عبر البريد في الولاية التي قد تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.

ونقلت "سكاي نيوز"، عن الحملة، أنها ستقيم دعوى لمنع مسؤولين ديمقراطيين في الولاية من "إخفاء" عملية فرز الأصوات عن المراقبين الجمهوريين.

ولا تزال النتائج في بنسلفانيا والانتخابات الأميركية بشكل عام، متقاربة بشدة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

من جهة أخرى، قال المرشّح الديموقراطي جو بايدن، إنّه مقتنع بالفوز في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة في مواجهة خصمه ترامب، ودعا إلى فرز "كلّ الأصوات"، في حين أطلق الرئيس الأميركي معركة قضائيّة لإيقاف الفرز في ولايتي ميشيغن وبنسلفانيا.