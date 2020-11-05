عماد الدين أديب: بايدن يمثل كل شيء عكس مصالح المنطقة العربية

أكّد الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، أنَّ معركة الحشد والتصويت للانتخابات الرئاسية انتقلت لمستوى آخر من المعارك وهو مرحلة النزاع القضائي، موضحًا أنَّ الانتخابات الأمريكية حينما تظهر نتيجتها سيعلن المهزوم تقبله للهزيمة دون أي إجراءات، مبينًا أنَّهم انتقلوا من حالة الصراع في الدوائر الانتخابية للصراع في المحاكم.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنَّ المرشح الديموقراطي جو بايدن يمثل كل شيء عكس مصالح المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط مطالبًا بالاستعداد لهذا الاحتمال مؤكدًا انه كان يتمنى فوز دونالد ترامب رغم أنه شخصية غير مفضلة له سياسيًا.

وأشار إلى أنَّ المحامين ممثلي دونالد ترامب توجهوا للمحكمة الدستورية العليا وتقدموا بطعن في نتائج بنسليفانيا وميتشيجان، لافتًا إلى أنَّ "الخبر الأهم أننا لسنا أمام رئيس واضح للولايات المتحدة الأمريكية نتيجة هذه الإجراءات".

وأوضح أنَّ إعادة فرز الأصوات تكون بعد 3 أيام، ويدفع الطرف الذي طلب ذلك النفقات، لافتًا إلى أنَّ فترة إعادة العد تصل لـ13 يومًا، متابعًا "الرئيس الأمريكي اسمه يعلن نهائيًا حين يعلن عدّ آخر صندوق في آخر ولاية"، مشددًا على أنَّ ذلك يفتح الباب أمام صراع قضائي يمكن أن ينتقل للشوارع ويؤثر على الاقتصاد العالمي وسعر الدولار والبورصات العالمية والذهب ويعطي إشارة خضراء لمن كانوا يراهنون على بايدن وضد ترامب في المنطقة العربية بأن يصطادوا في الماء العكر.

ونوه "أديب"، إلى أنَّ وضع الولايات المتحدة الامريكية سيكون خطرًا بلا رئيس واضح، مستكملًا "نحن الآن في عالم خطر جدًا، والولايات المتحدة الأمريكية دخلت في دائرة النزاع ولا تتحمله، لكنها أصبحت مثل أحدى دول العالم الثالث.