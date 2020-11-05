لمنع سيناريو الغرق.. 15 معلومة عن خطة "الطرق" لمواجهة الأمطار والسيول

مع بداية فصل الشتاء، وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة الطرق والكبارى، خطة لمواجهة موسم سقوط الأمطار والسيول، تجنبًا لتكرار سيناريو الغرق الذي شهدته بعض المدن الجديدة في العام الماضي، ما تسبب في إغلاق بعض الطرق الرئيسية والحيوية.

جاء ذلك من خلال اتخاذ التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، للتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرروية على الأماكن التي تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة حركة المرور.

"الوطن" تستعرض استعدادات هيئة الطرق والكباري، لمواجهة موسم الأمطار والسيول، لسرعة فتح الطرق ومنعًا لتكرار سيناريو الغرق داخل المدن والمحافظات المختلفة.

15 معلومة عن خطة هيئة الطرق والكبارى لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار والسيول:

1- مراجعة تطهير مخرات السيول.

2- التأكد من سلامة الطرق والجسور والخزانات.

3- توفير سيارات شفط المياه من الشوارع.

4- التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء.

5- تجهيز معدات بديلة، لمواجهة السيول في أي وقت خاصة بمحافظات المدن الساحلية والمدن التي تتعرض للسيول.

6- تجهيز الآلات والمعدات لمواجهة تساقط الأمطار، من أجل سرعة فتح أي طريق يتعرض للأمطار الغزيرة، لعدم حدوث تكدس.

7- تشكيل 14 فرقة طوارئ على مستوى محافظات مصر.

8- تشكيل فرق للعمل على صيانة مخرات السيول بالمحافظات.

9- تجهيز معدات الكسح وشفط المياه.

10- تستعد الهيئة لإصدار تعليمات لمدراء المناطق بالتعامل الفورى مع أى تراكمات لمياه الأمطار.

11ـ التنسيق بين فرق الصيانة وإدارات المرور لمتابعة الحركة المرورية بالطرق خلال سقوط الأمطار.

12ـ تشكيل غرفة عمليات مركزية، لدعم فرق الصيانة المتواجدة بمناطق الجمهورية في حالة سقوط السيول.

13ـ رفع تقارير فورية من قبل فرق الصيانة إلى رئاسة هيئة الطرق، في حالة إغلاق أي طريق بسبب تراكمات المياه.

14- تشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء لمتابعة كل ما يستجد عن الأحوال الجوية.

15- تشكيل 40 فرقة إغاثة وتوزيعها على المحافظات لحماية المواطنين حال حدوث سيول.