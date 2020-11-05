فيديو.. تعقيم بالتبخير في "الأعلى للإعلام" لمواجهة تفشي كورونا

عقد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا مع موظفي المجلس للاستماع لشكاواهم ومشكلاتهم، ووجّه باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيرس كورونا المستجد.

وطالب جبر، في فيديو بثّه المجلس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، بإجراء التعقيم بالتبخير في مقر المجلس، وارتداء الكمامات، خاصة وأنّ فصل الشتاء على الأبواب.

جبر يجتمع بالموظفين ويستمع لمشكلات السائقين وأعضاء جمعية الخدمات

واستمع جبر لمشكلات بعض الموظفين، ووجّه بسرعة حلها، ومنها مشكلة خاصة بالسائقين، فضلا عن إعادة تفعيل جمعية الخدمات التي تصرف مكافأة نهاية خدمة بقيمة 20 ألف جنيه، واللجنة الرياضية التي تصرف مكافأة نهاية خدمة بقيمة 10 آلاف جنيه، فضلا عن مناقشة اقتراح بخصوص زيادة الأجر المكمل، والحضور والانصراف الخاص بالموظفين.

وفي وقت سابق، اجتمع جبر بإدارت الرصد بالمجلس استعدادا لتجهيزها لمهامها المقبلة، إذ أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ضرورة جاهزية إدارات الرصد باستمرار، ومتابعتهم وسائل الإعلام المختلفة بدقة وشفافية، كما استمع لتعليقات أعضاء الإدارات ومطالبهم، وشرح لهم رؤيته للمرحلة المقبلة، وحثّهم على التواصل المستمر معه، ورفع أي حواجز تعيق هذا طالما في مصلحة العمل.

وفي 27 يوليو الماضي، ترأس جبر أولى اجتماعات اللجان بالمجلس بعد تشكيلها، وكلفهم بدراسة ملف التراخيص وتقديم دراسة وافية لتنظيم العمل مع وسائل الإعلام المختلفة، وطالب الأعضاء بتسليم الأوراق والملفات المتعلقة بالتراخيص لإنهاء التعامل البشري وتنظيمه من خلال الإنترنت، كما استعرض خلال الاجتماع نماذج التراخيص الخاصة بالقنوات والمواقع الإلكترونية.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن أمس قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.