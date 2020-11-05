حبس المتهم بذبح مسن بسبب علاقة شذوذ في المرج

قررت النيابة العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لذبحه مسنا في دائرة قسم شرطة المرج بسبب علاقة شذوذ.

وكلّفت المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها، واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة المجني عليه، وإجراء مسحة شرجية لبيان ثبوت الشذوذ من عدمه، إضافة إلى تحليل المخدرات للمجني عليه لبيان مدى تعاطيه للمخدرات، وعرض المتهم على الطب الشرعي لأخذ عينة منه لإجراء تحليل مخدرات.

وكان مأمور قسم شرطة المرج، تلقى بلاغا من أحد الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق في العقار المقيم به، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وبكسر باب الشقة محل البلاغ بعد استئذان النيابة العامة، تبيّن العثور على جثة ذكر في العقد الخامس من العمر مذبوحا وفي حالة تحلل داخل شقته، ويرتدي كامل ملابسه، وتبيّن من المعاينة وجود بعثرة في محتويات الشقة.

وكشفت المعاينة عدم وجود كسر في منافذ الشقة محل الواقعة، ما يؤكد أنّ المتهم معلوم لدى الجاني وعلى صلة به، وجرى التحفظ على محتويات الشقة مسرح الجريمة، واستدعاء ضباط الأدلة الجنائية ورفع البصمات، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعت تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت لمباشرة التحقيقات.

وجرى استجواب الأشخاص الذين اتهموا في قضايا قتل من قبل، وفحص جميع المفرج عنهم حديثا من السجون بعد قضاء العقوبة في قضايا مماثلة.

وقررت النيابة العامة تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وأخذ عينة من دماء المجني عليه وعرضها على المعمل الكيماوي، لبيان تعاطيه للمخدرات من عدمه.