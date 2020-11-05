"النقابات سبورت": دوري لأطباء الأسنان وشطرنج للمهندسين وفريق للإعلاميين

يعد إعلان نقابة أطباء الأسنان أمس، عن موافقة واعتماد وزير الشباب والرياضة على طلب النقابة بعقد أول دوري مصري لأطباء الأسنان في كرة القدم الخماسية، بمثابة بدء دخول عدد من النقابات المهنية المجال الرياضي، لاسيما وأن نقابة المهندسين تمتلك فريقا للشطرنج، كما يمتلك نادي الإعلاميين فريقا ينافس في دوري القسم الثاني، على الرغم من أنه لا يتبع نقابة مهنية لكن النادي كان مقرا لبعض اجتماعات نقابة الإعلاميين قبل اتخاذ مقرها الحالي.

وقال الدكتور أحمد مسعد، المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، إن دوري أطباء الأسنان يعد نواة لعمل دوري نقابات مصر، لتشجيع أطباء مصر على المنافسة الشريفة، من أجل لياقتهم البدنية.

وأضاف مسعد، لـ"الوطن"، أن الفرق المشاركة حوالي 65 فريقا على مستوى الجمهورية، الفريق يضم ما بين 6 إلى 8 أطباء، ليصل حوالي 500 طبيب، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع كل مديرية من مديريات الشباب والرياضة لتوفير الملاعب والحكام، موضحا أن التقديم للدوري يتم من خلال استمارة مجمعة بشكل مركزي على مستوى الجمهورية.

وفي سبتمبر الماضي افتتح المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال" لعام 2020، التي جرت فعالياتها بمقر النقابة العامة للمهندسين، للعام الثاني على التوالي، وشارك فيها فريق النقابة، ضمن 8 فرق تتنافس على الفوز بالكأس.

وبدوره، أشاد الدكتور هشام الجندي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج بنقابة المهندسين، مؤكدًا حرص الاتحاد على استمرار التعاون مع النقابة، وقال: "نتطلع لاستمرار التعاون بين الاتحاد والنقابة".

وقال المهندس مؤمن شفيق، المشرف العام على البطولة، والمدير التنفيذى لنادي الشطرنج: إن البطولة تُقام تحت رعاية نقابة المهندسين بالتعاون مع الاتحاد المصرى للشطرنج، مشيرًا أن فعالياتها ستستمر لمدة 5 أيام، خلال الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر، ويلتزم جميع المشاركين فيها بالإجراءات الاحترازية الكاملة لفيروس كورونا.

وأضاف خلال افتتاح البطولة: "تم تقسيم الفرق المتنافسة في البطولة إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى فرق: نقابة المهندسين ومصر للتأمين وجزيرة الورد وسموحة، فيما تضم المجموعة الثانية فرق: الشرقية للدخان ومنتخب الناشئين والحوار والسكة الحديد.

أما نادي الإعلاميين المصري تأسس في عام 2003، وصعد من الدوري المصري القسم الثالث موسم 2018/2019، ويلعب حاليًا في الدوري المصري القسم الثاني بمجموعة الصعيد، وكان الإعلاميين قد أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بمجموعة الصعيد برصيد 22 نقطة، وأشرف على تدريب الإعلاميين 3 مدربين في الموسم الماضي، هم: جميل حلمي، وأحمد صالح، وأحمد أبو علي.