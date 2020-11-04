بعد اعتماده رسميا.. متحدث "الأسنان" يشرح تفاصيل دوري كرة القدم للنقابة

قال الدكتور أحمد مسعد، المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، إنه تم إخطار النقابة بموافقة واعتماد وزير الشباب والرياضة على طلب النقابة بعقد أول دوري مصري لأطباء الأسنان في كرة القدم الخماسية، كنواة لعمل دوري نقابات مصر، لتشجيع أطباء مصر على المنافسة الشريفة، من أجل لياقتهم البدنية.

وأضاف متحدث الأسنان في تصريحات لـ"الوطن": " أن الفرق المشاركة حوالي 65 فريقا على مستوى الجمهورية، الفريق يضم ما بين 6 لـ 8 أطباء، ليصل حوالي 500 طبيب، وسيرأس لجنة المسابقات للدوري الدكتور عبد الله شربان، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع كل مديرية من مديريات الشباب والرياضة لتوفير الملاعب والحكام، موضحا أن التقديم للدوري يتم من خلال استمارة مجمعة بشكل مركزي على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم فتح التسجيل في دوري أطباء الأسنان للمرة الثانية (ملحق الدوري)، من 1 نوفمبر وحتى الخميس 5 نوفمبر 2020، على أن يتكون الفريق من 7 أطباء ومسموح بوجود 3 من أطباء الامتياز أو طلاب كليات طب الأسنان، من خلال ملء الاستمارة تأكد من صحة البيانات، وسيتم مخاطبة الفرعيات، بعد انتهاء التسجيل، تمهيدا للإعلان عن مواعيد المباريات والملاعب.

وأوضح أن الهدف الأساسي من الدوري، هو تشجيع الأطباء على ممارسة الرياضة، لافتا إلى أن كثيرا من الأطباء بدأوا تمارين من الآن استعدادا للدوري، كما أنها نوع من الأنشطة تقرب بين الأطباء وتفتح مجال للتعارف بين أطباء الأسنان فيما بينهم على مستوى الجمهورية، معربا عن أمله أن يكون لجميع النقابات على مستوى الجمهورية.

وعن نظام دوري الأسنان، قال مسعد: "لدينا 3 مستويات للدوري، وستتم التصفية بنظام الدور الواحد، بحيث تلعب فرق كل محافظة مع بعضهم البعض، ثم يتم التصفية بين كل منطقة من المناطق، والتي تشمل 6 مناطق على مستوى الجمهورية، ومن يصعد في تلك المناطق سيتم إعداد بطولة نهائية في القاهرة".