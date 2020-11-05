تعليم القاهرة تعلن حاجتها لمسؤولي أنشطة التوكاتسو.. تعرف على الشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حاجتها لمسؤولي أنشطة التوكاتسو من بين العاملين بالإدارات التعليمية، بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق عدد من أنشطة التوكاتسو اليابانية في المدارس الحكومية المصرية لمرحلتي رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى، لذلك سيكون هناك احتياج لزيادة عدد مسؤولي أنشطة التوكاتسو لتدريب ومتابعة وتطبيق الأنشطة.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أنّه جرى التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية بالعلم والإعلان، داخل دواوين الإدارات والمدارس بالآتي:

1. فتح باب التقديم على مستوى كل إدارة لترشيح 5 من العاملين بنطاق كل إدارة، ممن يتوفر فيهم المهارات والقدرات الفنية والمهنية للقيام بالمهام المرفقة.

2. إجراء مقابلة شخصية من خلال لجنة يتم تشكيلها من المتخصصين على مستوى المديرية بعضوية اساسية لمسؤولي التوكاتسو يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2020 بالمديرية.

3. الشروط الواجب توافرها في المرشح:

- السن أقل من 45 عاما.

- عدم وجود عجز في التخصص.

- تفرغ 2 لـ3 أيام أسبوعيا للعمل بالمدارس المصرية اليابانية.

- الاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة مصرية يابانية في المحافظات المجاورة.

على جانب آخر، أكد محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استعدادات مدارس القاهرة لانتخابات مجلس النواب 2020، وجار استكمال استعدادات المدارس المحددة كمقار اللجان الانتخابية.

وشدد عطية على مديري عموم الإدارات ومسؤولي الاتصال السياسي والمعنيين، بمراجعة المدارس وجاهزيتها من أعمال الصيانة والسباكة والكهرباء، والتنسيق مع الأحياء وشركة الكهرباء لتوفير مولدات كهرباء في اللجان العامة.

ووجّه بتنفيذ تعليمات محافظ القاهرة من توفير كرسي متحرك لكبار السن والتعاون مع الحماية المدنية، للتأكد من جاهزية طفايات الحريق، وتوفير مياه صالحة للشرب، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين في أماكن متباعدة والتعاون مع المناطق الطبية، والصحة بالإدارات، وتوفير حجرة محكمة الغلق لتأمين الصناديق وتجهيز حجرة مبيت لقوات تأمين اللجان وتجهيزها، ونظافة اللجان وتعقيمها بالتعاون مع رئيس الحي، والتنسيق مع الجهات والتعاون للصالح العام والتغلب على أي عقبات، فضلا عن التأكيد على منع أي تظاهرات احتفالية أمام اللجان.