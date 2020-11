فيديو.. تظاهرات وأعمال عنف في أمريكا: أوقفوا فرز الأصوات

شهدت العديد من المدن الأمريكية، تظاهرات طالب فيها الداعمون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بوقف عملية فرز الأصوات في الانتخابات، فيما دعا المتظاهرون الداعمين لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، بالاستمرار في العملية.

Breaking. Protestors confront ⁦@DenverPolice⁩ at williams and Colfax in denver. Caravans of officers moving West on Colfax. ⁦@KDVR⁩ ⁦@channel2kwgn⁩ pic.twitter.com/mf4ynx0iIM — Vicente Arenas (@vicentearenastv) November 5, 2020

وتجمع العشرات من المؤيدين الغاضبين لدونالد ترامب في مراكز فرز الأصوات بديترويت وفينيكس، إذ لم تكن النتائج في صالحه أمس الأربعاء، في الولايتين الرئيسيتين.

وهتف أنصار "ترامب" في ديترويت، قائلين: "توقفوا عن الفرز"، وفي فينيكس هتفوا: "أوقفوا السرقة"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس، الأمريكية.

Breaking. Protesters set a fire at the intersection of Washington and Colfax in Denver. heavy police presence in area. @KDVR @channel2kwgn pic.twitter.com/frUjMvfa3Z — Vicente Arenas (@vicentearenastv) November 5, 2020

وجاءت الاحتجاجات بعدما أصر دونالد ترامب، "دون دليل"، على وجود مشاكل كبيرة في التصويت وفرز الأصوات، خاصة مع التصويت عبر البريد، كما رفع الجمهوريون دعوى قضائية في ولايات مختلفة بشأن الانتخابات.

وامتلأت ساحة انتظار سيارات في مركز انتخابات مقاطعة ماريكوبا بمدينة فينيكس تقريبا بالمتظاهرين، حيث كان نواب العمدة يحرسون المبنى من الخارج، وعمليات الفرز بداخله.

وهتف أفراد من الحشد، وهم يرتدون ملابس عليها صورة ترامب: "فوكس نيوز مقرفة"، معربين عن غضبهم من الشبكة التي أعلنت أن جو بايدن هو الفائز في أريزونا.

وانضم عضو مجلس النواب الأمريكي بول جوسار، وهو جمهوري من أريزونا ومؤيد قوي لترامب، إلى الحشد، قائلا: "لن ندع هذه الانتخابات تُسرق. نقطة".

ومع ذلك، ظل المراقبون من كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين داخل مركز الانتخابات، حيث تمت معالجة وفرز بطاقات الاقتراع، وتم بث الإجراء مباشرة عبر الإنترنت في جميع الأوقات.

Hearing word of a handful of arrests after protesters clash with @DenverPolice Protesters seen carrying different banners. @channel2kwgn @KDVR @CSP_News pic.twitter.com/t7tUNwiWrW — Gregory Nieto (@greg_nieto) November 5, 2020

وأصدر اثنان من كبار مسؤولي المقاطعة، أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري، بيانا أعربا فيه عن "القلق بشأن انتشار المعلومات المضللة حول نزاهة العملية الانتخابية".

وقال البيان الذي وقعه كلينت هيكمان، وهو جمهوري رئيس مجلس المشرفين في مقاطعة ماريكوبا، والمشرف الديمقراطي ستيف جالاردو: "يجب على الجميع أن يحرصوا على عد كل الأصوات، سواء تم إرسالها بالبريد أو الإدلاء بها شخصيا".

A woman is arrested in New York City after she spat on a police officer’s face and screamed “f*ck you, fascist”

pic.twitter.com/9wwxZuFgxz — Daily Caller (@DailyCaller) November 5, 2020

وأضاف: "الانتخابات الدقيقة تستغرق وقتا.. هذا دليل على الديمقراطية وليس الاحتيال".

في هذه الأثناء، من مدينة نيويورك إلى سياتل، خرج آلاف المتظاهرين للمطالبة بإحصاء كل صوت، وهو ما يطالب به بايدن والحزب الديمقراطي.

وفي بورتلاند بولاية أوريجون، التي كانت مسرحًا لاحتجاجات منتظمة منذ شهور، استدعت حاكمة الولاية كيت براون الحرس الوطني، بينما شارك المتظاهرون فيما قالت السلطات إنه "عنف واسع النطاق" وسط المدينة، بما في ذلك تحطيم النوافذ.

وكان المحتجون في بورتلاند يتظاهرون بشأن مجموعة من القضايا، من بينها وحشية الشرطة وفرز الأصوات.

وقالت براون في بيان: "من المهم الوثوق بالعملية والنظام الذي كفل انتخابات حرة ونزيهة في هذا البلد على مدى عقود، حتى في أوقات الأزمات الكبيرة.. نحن جميعا في هذا معا".

وفي نيويورك، سار مئات الأشخاص أمام المتاجر الفاخرة في الجادة الخامسة في مانهاتن.

وسار المتظاهرون في شيكاجو بوسط المدينة وعلى طول شارع عبر النهر من برج ترامب.

كما شهدت ما لا يقل عن 6 مدن احتجاجات مماثلة، في بعض الأحيان تمحورت حول الانتخابات، ووفي أحيان أخرى حول عدم المساواة العرقية، ومن بينها: "لوس أنجلوس وهيوستن وبيتسبرج ومينيابوليس وسان دييجو".