حبس موظفة وزوجها حرقا غرفة في وحدة محلية بالقليوبية

أمرت نيابة الخانكة بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس موظفة بالوحدة المحلية بالجبل الأصفر، وزوجها، عامل؛ لاتهامها بحرق غرفة بالوحدة محل عمل المتهمه الأولى، بها ملفات خاصة، تثبت ارتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

واعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة؛ إذ اتفقت مع زوجها على إضرام النيران بالغرفة محل عملها، وأعدا زجاجة تحوي كيروسين، وتوجهت للعمل صباح يوم الواقعة لمباشرة عملها بالوحدة، وعقب انتهاء اليوم وضعت مسمارا بإحدي ضلف الشباك بالغرفة؛ لمنع إحكام إغلاقه.

وأضافت الموظفة: "عقب ذلك توجهت مع زوجي للوحدة مرتدية النقاب، ووضع زوجي شال لإخفاء وجهه، ولدى وصولنا إلي الوحدة توليت مراقبة الطريق والمارة، وفتح زوجي الشباك، وألقى بداخل الغرفة الكيروسين، واتبعها بقطعة قماش أشعلها، وقمنا بالفرار حتى وقعنا في يد رجال المباحث".

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تمكنت من كشف غموض واقعة نشوب حريق عمد بالوحدة المحلية بقرية الجبل الأصفر بمركز الخانكة؛ إذ تبين أن موظفة بالوحدة وزوجها عامل، سكبا كيروسين وأشعلا النار بالغرف لحرق ملف به مخالفات مالية للموظفة.

وألقي القبض علي المتهمه وزوجها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد محمد حسني، مدير فرع البحث الجنائي بالخانكة، باكتشاف مسؤولي الوحدة المحلية بالجبل الأصفر، وجود آثار حريق علي حائط ودولاب غرفة الإيرادات والمخازن، واحتراق بعض الملفات الفارغة.

وجرى إخماد الحريق ومنع امتداده لباقي الغرفة، وجرى تشكيل فريق بحث، قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية.

وأسفرت جهود فريق البحث وجمع المعلومات، عن أن موظفة بالوحدة المحلية وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع زوجها، عامل، بقصد التخلص من الأوراق والدفاتر الخاصة بعملها، خشية تعرضها للمسائلة الإدارية، لارتكابها بعض المخالفات.