بسبب مخالفات مالية.. "موظفة وزوجها"حرقا الوحدة المحلية بالجبل الأصفر

كشفت أجهزة أمن القليوبية، غموض واقعة نشوب حريق بالوحدة المحلية بقرية الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة، حيث تبين أن موظفة بالوحدة وزوجها، سكبا كيروسين وأشعلا النار بالغرف لحرق ملف يضم مخالفات مالية للموظفة.

ألقي القبض علي المتهمه وزوجها وتحرر محضرًا، بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق والتجديد لهما في الموعد القانوني.

تلقي اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد محمد حسني، مدير فرع البحث الجنائي بالخانكة، بإكتشاف مسئولي الوحدة المحلية بالجبل الأصفر وجود أثار حريق علي حائط ودولاب غرفة الإيرادات والمخازن وإحتراق بعض الملفات الفارغة.

وجري إخماد الحريق ومنع إمتداده لباقي الغرف، وتشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث بالمديرية.

وأسفرت جهود فريق البحث عن أن موظفة بالوحدة المحلية وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها، عامل، بقصد التخلص من الأوراق والدفاتر الخاصة بعملها خشية تعرضها للمسائلة لإرتكابها بعض المخالفات المالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واعترفا بإرتكاب الواقعة وأكدا في إعترافاتهما إضرام النيران بالغرفة محل عمل المتهمه الأولي وأعدا زجاجة كيروسين يوم الواقعة وعقب إنتهائها من عملها، وضع مسمار بإحدي ضلف الشباك بالغرفة لمنع إحكام إغلاقه.

وتوجهت المتهمة وزوجها للوحدة مرتدية النقاب فيما وضع زوجها شال لإخفاء ملامح وجهه، ولدي وصولهما تولت هي المراقبة، وقام هو بفتح الشباك وألقي بالكيروسين في الغرفة ثم اشعل النيران، ولاذا بالفرار.