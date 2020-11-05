مترو الأنفاق: وقعنا عقد منح حق الامتياز للاستغلال الإعلاني بالمحطات

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، صباح اليوم، توقيع عقد بمنح حق الامتياز الحصري للاستغلال الإعلاني، للمساحات الصالحة للإعلان داخل وخارج محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، لمدة عشر سنوات.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنّ الخطوة جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على كاهل المواطنين، وحرصا من وزارة النقل على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المتاحة، لتعظيم الاستفادة من الإيرادات غير التشغيلية.

الفضالي: إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بالمترو

ومن جانبه، أكد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، أنّ حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرا إلى أنّ جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين.

وأوضح أنّ هناك فرق صيانة وطوارئ منتشرة على أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة، لمواجهة الأعطال المفاجئة والعمل على إصلاحها فورا، لمنع حدوث تكدس داخل المحطات وعربات القطارات.

وقال الفضالي، لـ"الوطن"، إنّ الشركة تنفذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعتين، وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، مطالبا جموع الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي كورونا، وحفاظا على أرواحهم.