10 تسهيلات من مترو الأنفاق لاستخراج اشتراكات الطلبة قبل الدراسة

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أمس، فتح باب مكاتب استخراج اشتراكات الطلبة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، حيث طالبت الشركة جميع الطلاب الراغبين فى عمل الاشتراكات للحضور إلى مكاتب الاشتراكات وتقديم الأوراق الخاصة بطلاب المدارس والجامعات الراغبين فى عمل الاشتراكات الشهرية لاستقلال قطارات المترو بالخطوط الثلاثة.

وأنهت شركة المترو، استعداداتها النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تجهيز القطارات وخضوعها لصيانات عاجلة ودورية، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتحركة بالمحطات لمواجهة الزحام، وتوفير الفكة، وتجهيز 10 قطارات يتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية.

وقال المهندس على الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، لـ"الوطن"، إن هناك تخفيضات هائلة على اشتراكات الطلبة تصل إلى 98%، مشيرا إلى أن جميع قطارات المترو تعمل بكامل طاقاتها، موضحا أن هناك صيانات دورية تتم بشكل منتظم لجميع قطارات المترو بالخطوط الثلاثة.

وقدمت شركة المترو، عددا من التسهيلات لاستخراج اشتراكات الطلبة قبل بدء العام الدراسي الجديد وهى كالتالى:

1- تشغيل كافة مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لاستخراج اشتراكات الطلبة.

2- بيع استمارات الطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة .

3- مد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصرا.

4- فى حالة وجود تكدس أمام مكاتب الاشتراكات سيتم تجميع الاستمارات وتسليم الاشتراكات الجديدة باليوم التالى.

5- سيتم إرسال مندوب من شركة المترو لبعض المدارس المحيطة بمحطات المترو لتقديم خدمة بيع الاستمارات وتسليم الاشتراكات بالمدرسة.

6- زيادة منافذ بيع التذاكر لتخفيض الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية .

7- زيادة العملات المعدنية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيف الضغط على منافذ بيع التذاكر .

8- تواجد المسؤولين داخل المحطات لإزالة أى معوقات قد تحدث.

9- سيتم إرسال مندوب من شركة المترو لبعض الجامعات المحيطة بمحطات المترو لتقديم خدمة بيع الاستمارات وتسليم الاشتراكات بالجامعات.