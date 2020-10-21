بـ25 جنيها.. خطوات استعادة اشتراك مترو الأنفاق بعد فقده

تنقسم اشتراكات مترو الأنفاق إلى نوعين، إحداهما مخصصة للطلاب، والثانية للجمهور، ويترواح إجمالي عددها بين 250 إلى 350 ألف اشتراك.

ويتعرض حاملو الاشتراكات بجميع أنواعها في مترو الأنفاق، لفقدان الاشتراك، أو تعرض التذكرة الممغنطة للتلف أو السرقة.

وفي حال فقدان الاشتراك الخاص بالمترو على الراكب الإسراع لأقرب قسم شرطة، وتحرير محضر فقدان الاشتراك، والتقدم بهذا المحضر للمحطة التي حصل على الاشتراك منها لإلغاء الكارت أو تذكرة المرور السابقة بأسرع وقت، حتى لا تُستخدم، ومن ثم تحميل صاحب الاشتراك الأصلي المسؤولية كاملة عن استخدام الاشتراك، على أن يدفع مبلغ قدرة 25 جنيهًا ليستعيد الاشتراك مرة أخرى.

وفي سياق آخر، قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إن الشركة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات كل ساعتين، وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار الفيروس.

وأكد "عبدالهادي"، لـ"الوطن"، أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل تزامنًا مع خامس أيام العام الدراسي الجديد، موضحًا أن الشركة توفر الكمامات الطبية بشبابيك التذاكر لمن يرغب من المواطنين في شرائها قبل استقلال قطارات مترو الأنفاق، مع استمرار الإذاعة الداخلية بالمحطات في التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال المترو.

وشدد متحدث مترو الأنفاق، على ضرورة التزام الركاب بارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من فيروس كورونا، تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، مع التنبيه عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات بأن المخالف للقرار سيتعرض للغرامة.