تعرف على شروط حصول كبار السن على تذكرة مترو الأنفاق مجاناً

أنهت وزارتا النقل والتضامن الاجتماعي، اتفاقهما حول توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 عامًا، والتي ستكون مجانا، باستقلال قطارات مترو الأنفاق، مع تقديم تخفيض قيمته 50%؜ لمن هم فوق الـ60.

وبدأت شركة مترو الأنفاق، في تنفيذ تكليف الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، بصرف تذاكر استقلال قطارات المترو بالخطوط الثلاثة مجاناً لكبار السن لمن هم فوق سن 70 عاما، وتصرف التذاكر بنسبة تخفيضات 50% لكبار السن لمن هم فوق 60 عاما، بموجب بطاقة الرقم القومي.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين بكل أعمارهم، لافتاً إلى أنه لن يسمح بصرف التذاكر لكبار السن حال عدم وجود بطاقة الرقم القومي، موضحاً أن صرف التذكرة مجانا لكبار السن سيكون عند إظهار بطاقة الرقم القومي فقط.

وترصد "الوطن" شروط حصول كبار السن على تذاكر مترو الأنفاق مجاناً.. وهى كالتالي:

1- تخفيضات تذاكر المترو تصل لـ100%؜ لمن فوق سن 70%؜ سنة.

2- تخفيضات تذاكر المترو تصل لـ50٪؜ لمن فوق سن 60 عاما.

3- الاستفادة بتخفيضات تذاكر المترو بموجب بطاقة الرقم القومى.

4- وزارة التضامن ستتحمل فرق سعر التذكرة عن كبار السن.

5- لا يمكن الاستفادة بهذه التخفيضات بأى إثبات شخصية سوى من خلال بطاقة الرقم القومى.

6- لابد أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

7- مترو الأنفاق خصص شباك حجز بالمحطات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

8- إذا كان المستفيد فوق سن الـ60 عامًا، يحصل على تذكرة المترو بقيمة 50 قرشًا؛ لاستقلال أي عدد من محطات المترو، وإذا كان فوق سن الـ70، يحصل عليها مجانا؛ لاستقلال أيضا أي عدد من المحطات.

ومن المقرر أن تصل تخفيضات اشتراكات كبار السن بمترو الأنفاق إلى 97.8% لثلاث مراحل، بعدد 25 محطة، و98.5% لعدد أربع مراحل، بعدد 39 محطة.

وتصل التخفيضات ربع السنوية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 98.8%، لثلاث مراحل بـ25 محطة، و98.5% لأربع مراحل بـ39 محطة، وقيمة التذكرة العادية الخاصة بهم 50 قرشًا.

بينما تصل نسبة التخفيض في الاشتراكات ربع السنوية لكبار السن إلى 92.5%، لأربع مراحل بـ39 محطة.

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت تخفيض تذاكر ركوب مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين المسنين فوق الـ60 عاما، وإعفاء المواطنين فوق الـ70 عاما من رسوم تذاكر وسائل النقل العام والمواصلات.