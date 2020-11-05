بلاغ يتهم أستاذ بجامعة الإسكندرية بازدراء الإسلام

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية، قيد تحت رقم 5770 لسنة 2020 بلاغات محام عام أول، اتهم فيه محمد المهدلي الدكتور بهيئة تدريس جامعة الإسكندرية بمعهد الخدمة الاجتماعية بازدراء الدين الإسلامي.

وأضاف محمود، أن المقدم ضده البلاغ وخلال مناقشته لإحدى المواضيع الدينية وصف آية من آيات القرآن الكريم بلفظ خارج وهو ما يعد معه مرتكبا لجريمة ازدراء الدين الإسلامي وذلك لإهانته القرآن وإصراره على ترديد تلك الإهانة، كما اتهم محمود في البلاغ ذاته الأستاذ الجامعي بالسخرية من الرسول عليه الصلاة والسلام وترديد عبارات السخرية والاستهزاء منه على مدار الفيديو وهو مايعد معه متهما بجريمة ازدراء الدين الإسلامي والسخرية من الرسول بموجب المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات المصري والتي تعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات ضد كل من يزدري الدين الإسلامي ويسخر من الرسول الكريم.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ محمد المهدلي، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول ظروف وملابسات الواقعة، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.

وأرفق محمود في بلاغه أسطوانة مدمجة تتضمنت الاتهامات الموجهة ضد المقدم ضده البلاغ كأدلة اتهام وإدانة ضد الأستاذ الجامعي.