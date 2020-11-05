أبرزها مدينة "جنة".. 10 معلومات عن مشروعات ملوي الجديدة بمحافظة المنيا

تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بمشروعات تطويرية عدة داخل مدن عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، لتحسين الأوضاع داخلها، وعمل مشروعات إنشائية وتنموية لخدمة أولاد المحافظة.

ومن ضمن المدن التي توليها وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة اهتمام كبير، مدينة ملوي الجديدة بمحافظة المنيا، إذ تشهد عمل عدد من المشروعات داخلها، أبرزها مشروع "جنة"، الذي يتضمن توفير عدد كبير من الوحدات السكنية لأبناء محافظة المنيا.

"الوطن" تستعرض أهم المعلومات عن مدينة ملوي الجديدة بمحافظة المنيا، التي تشهد اهتماما كبيرا من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويقام داخلها عدد من مشاريع التطوير والإنشاء.

10 معلومات عن مدينة ملوي الجديدة بمحافظة المنيا

1- تقع مدينة ملوي الجديدة على مساحة 18.42 ألف فدان.

2- منها 880 فدانا تمثل المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الأولى 450 عمارة بمشروع "جنة"، و261 عمارة بمشروع "سكن مصر"، بالإضافة إلى عدد من الفيلات.

3- تضم المرحلة الأولى من المدينة قطع أراض وفيلات على مساحة 16 فدانا، ومشروع جنة على مساحة 70 فدانا، وأنشطة خدمية على مساحة 30 فدانا، وفقا للمخطط.

4- تبلغ التكلفة التقديرية للمرافق نحو 2.7 مليار جنيه، منها 350 مليون جنيه لشبكات البنية التحتية تضم مياه وصرف وطرق وري و25 مليون جنيه للتغذية العاجلة للمدينة بالمياه، وشبكات كهرباء في حدود 700 مليون جنيه، بخلاف 1.6 مليار جنيه لإنشاء 106 عمارات بمشروع "جنة" بعدد 3292 وحدة سكنية.

5- تقع مدينة ملوي الجديدة، شرق طريق القاهرة أسوان الصحرواي الغربي، وتبعد عن مدينة ملوي القائمة نحو 12 كم.

6- صدر قرار جمهوري رقم 247 لسنة 2018 بإنشائها.

7- يبلغ حجم سكان المدينة المتوقع نحو 524 ألف نسمة.

8- حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة حتى الآن بلغ نحو 120 مليون جنيه، وتشمل أعمال الإسكان والطرق.

9- جارٍ تنفيذ 34 عمارة، بإجمالي 1088 وحدة سكنية نموذج "جنة" بمدينة ملوي الجديدة، والتي تتضمن دور أرضي و7 أدوار.

10- تم الانتهاء من أعمال الحفر والخرسانة العادية والأساسات لمعظم العمارات، بجانب الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأول والثاني لعدد 15 عمارة، بالإضافة إلى أعمدة الدور الرابع علوي، وسيتم قريبا الشروع في رمي خرسانة الدور الأخير.