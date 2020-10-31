6 خطوات لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على وحدة سكنية

مميزات عدة تقدمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، من ضمنها تخصيص أسبوع كامل بداية من غدا، وحتى 7 نوفمبر، لحجز الواحدات السكنية المطروحة، وهم 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بعدد من المدن الجديدة: "بدر، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة منطقة غرب المطار، 15 مايو، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، ملوى الجديدة، أسوان الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة"، منعا للتزاحم وذلك لدفع مقدم الحجز والحصول على كراسة الشروط.

وذلك وفقا لإعلان وزير الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى، حيث يتم تسليمها خلال 36 شهراً، بينما تفتح الباب بعدها لجميع المواطنين ومعهم ذوي الاحتياجات للتقديم من يوم الإثنين 9 نوفمبر 2020 حتى يوم الإثنين 7 ديسمبر 2020.

خطوات حصول ذوي الإحتياجات الخاصة على وحدة سكنية في الطرح الجديد:

1- تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر فى عام 2020.

2- يقوم العميل بالتقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع "www.shmff.gov.eg".

3- يقوم العميل بإتباع الخطوات التالية:

- ملء وتوقيع إستمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات.

- إرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF).

- بعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي سجله على الموقع.

- تتضمن الرسالة رقم كودي يدخله مقدم الطلب على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

- يدخل مقدم الطلب على حسابه وينشئ طلب الحصول على وحدة سكنية.

- يملأ البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/ الزوجة -إن وجدت- إضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها المطروحة بالإعلان المنشور.

- يرفق مقدم الطلب المستندات والأوراق المطلوبة بصيغة الـ(PDF)، في ملف واحد.

- بعد الإنتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح".

- يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

4- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري، وبالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري، وموضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

5ـ بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

6- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)، وفي حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والإستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.