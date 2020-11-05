فيديو.. حماية المستهلك: الفاتورة أهم ما يحمي حق المواطن

قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون وضع عقوبات رادعة على مخالفات عيوب السلع لصالح المستهلك، وهناك عقوبات بها سجن وحبس إذا أصيب المستهلك، بالإضافة للغرامات المالية، مشددا على أنه إذا عاد التاجر أو المورد لنفس سلوكه تتضاعف العقوبة كل مرة، فالهدف من العقوبات ضبط السوق وحماية المستهلك من الخداع والمنتجات الغير مطابقة للمواصفات.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أهم ما يحمي المستهلك هو الفاتورة، وإثبات التعامل بين التاجر والمستهلك، والتاجر الذي يرفض إعطاء المستهلك فاتورة فهو مخالف للقانون، مؤكدا على أن كل السلع ينطبق عليها القانون وكل الخدمات التي تقدم للمستهلك ينطبق عليها القانون.

وتابع أنه على المواطن أن يتوجه للجهة التي اشترى منها والشركة الضامنة ومن بعدها يتوجه لجهاز حماية المستهلك، مشددا على أن المستهلك الذي يشتري السلع بالتقسيط له الحقوق مثله مع المشتري كاش.

وشرح "سمير"، أن عيوب السلع الزائدة عن النسبة المقبولة لابد أن يقوم المواطن بالإبلاغ عنها، حيث يتم فحص العيوب من قبل لجنة المواصفات والجودة والتي تحدد هو عيب صناعة أو سوء استخدام، كاشفا أن الإعلانات المضللة تقع تحت طائلة القانون، حيث تم تطبيق هذا البند في مصر لأول مرة على ماركة سيارات كانت تعلن عن مواصفات معينة في السيارة ولكن لم تتحقق هذه المواصفات وتم تقدير قيمة النقص وعادت الأموال للمواطنين والعقوبات في هذا البند رادعة بشكل كبير.

وتستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

1) الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال خط أرضي وتغطي الخدمة القاهرة الكبرى والإسكندرية.

2) التوجه إلى مقر الجهاز في العنوان 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

3) إرسال الشكوى عبر الفاكس على رقم 0233030170.

4) التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

5) تقديم الشكوى عبر تطبيقات المحمول الخاصة بجهاز حماية المستهلك لأنظمة الأندرويد والآيفون.

6) إرسال الشكوى الخاصة بك على رقم "واتس أب" 01281661880.

طريقة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك إلكترونيًا

7) إرسال الشكوى إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك من هنـــــــــــا، وملء البيانات المطلوبة الخاصة بالاسم والسن والوظيفة والمحافظة والعنوان ونليفون المنزل وتليفون العمل ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني والرقم القومي ثم توضيح البيانات الخاصة بنوع السلعة وتاريخ الفاتورة والسعر وبيانات المشكو في حقه الخاصة بالاسم والنشاط والمحافظة والعنوان ورقم التليفون، وتفاصيل الشكوى المطلوب توضيحها، ثم كتابة كود التحقيق، وإرسال الشكوى الخاصة بك.

ويجب إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى.