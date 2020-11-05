ترامب يستعين بـ"كل نجوم المحاماة" في الولايات المتحدة لحسم الانتخابات

أكد موقع موقع "بريتبارت" الأمريكي، أنه بعد اللغط الذي ضرب نزاهة الانتخابات الأمريكية وأحدث شرخا كبيرا في المجتمع الأمريكي، تجمع حملة إعادة انتخاب الرئيس، دونالد ترامب، فريقا قانونيا وصف بـ"كل النجوم" لتقديم الطعون القانونية في ولايات ساحات المعركة، مثل ميشيجن وبنسلفانيا.

وقال مسؤولون إن من بين المحامين الذين يقوم الرئيس بتنشيطهم محاميه الخاص جاي سيكولو، الذي سيساعد محامي الحملة في المسائل المعروضة على المحكمة العليا، وكذلك عمدة مدينة نيويورك السابق، رودي جولياني، والمدعي العام السابق لفلوريدا بام بوندي.

وقال مسؤولون إن سيدني باول، محامية مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، قد يتم استدعاؤها.

ويأتي التقرير بعد ساعات من قيام حملة ترمب برفع دعاوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولايتي ميشيجن وبنسلفانيا، وهي ولايات رئيسية أخرى تمثل ساحة معركة.

وقال بيل ستيبين، مدير حملة ترامب في بيان: "مع استمرار عد الأصوات في ميشيجن، يظل السباق الرئاسي في الولاية ضيقًا للغاية، كما كنا نعلم دائما أنه سيكون، إن حملة الرئيس ترمب لم تُمنح وصولا مفيدا إلى العديد من مواقع العد لمراقبة فتح بطاقات الاقتراع وعملية الفرز، على النحو الذي يضمنه قانون ميشيجن".

وأضاف: "لقد رفعنا دعوى اليوم في محكمة مطالبات ميشيجن لوقف العد حتى يتم منح حق الوصول المجدي، كما نطالب بمراجعة أوراق الاقتراع التي تم فتحها وفرزها بينما لم يكن لدينا وصول مفيد، حيث يلتزم الرئيس ترامب بضمان احتساب جميع الأصوات القانونية في ميشيجن وفي كل مكان آخر".

وقال جاستن كلارك، نائب مدير حملة ترامب الانتخابية، إن الحملة سترفع دعوى في ولاية بنسلفانيا "لمنع مسؤولي الانتخابات الديمقراطيين من إخفاء فرز الأصوات ومعالجتها عن مراقبي الاقتراع الجمهوريين"، مضيفًا أن الحملة تسعى إلى "وقف الفرز مؤقتا حتى يصبح هناك شفافية ويمكن للجمهوريين التأكد من أن جميع عمليات العد تتم بشكل علني وبموجب القانون".