لعمال المقاولات والمحاجر.. 4 خطوات للاشتراك فى التغطية التأمينية

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ​توفير التغطية التأمينية للعمال الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أو أعمال البناء مثل "نجار، سباك، كهربائي، نقاش، عمال الحفر، عمال التركيبات، إلى جانب عمال المحاجر وعمال الملاحات".

وأكدت الهيئة على موقعها الرسمى ضرورة الالتزام بالخطوات التالية:

- التزام العاملين من الفئات السابقة إلى مكتب الهيئة بطلب الاشتراك في هذا النظام، ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (43) المرفق هنا .

- صورة المستند الدال على تاريخ الميلاد مميكن .

- صورة بطاقة الرقم القومي .

- على مكتب الصندوق التأمين على العامل فور تقدمه بطلب الاشتراك وتسليمه بطاقة الاشتراك وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس الهيئة.

- تسليم العامل خطاباً بحالته التأمينية للتقدم به إلى وزارة القوى العاملة لتحديد مستوى مهارته.

- عرض العامل على اللجنة الطبية بالهيئة المعنية بالتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الإبتدائي وإثبات حالته الصحية، ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها، وذلك خلال شهر من تاريخ بدء إشتراكه في التأمين .

- يكون للعامل إجراء قياس مستوى المهارة والكشف الطبي الإبتدائي في أي مكتب من المكاتب أو الفروع التابعة لكل من وزارة القوى العاملة و الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، ويتم موافاة الهيئة بالنتيجة فور إتخاذ الإجراء.

من جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات واضحة، برفع المعاناة عن المواطنين، من خلال تطوير عمل الهيئة ليكون بطريقة رقمية، وتقديم الخدمات التأمينية بمنتهى السرعة، وفي أقل وقت.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه سيتم ربط قاعدة البيانات مع باقي مؤسسات الدولة، الأمر الذي يقلل من الأوراق والمستندات المطلوبة من المواطنين وكل ثلاثة أشهر ستكون هناك خدمة جديدة تقدم للمواطن، ويتاح تقديمها على المنصة الإلكترونية للهيئة.