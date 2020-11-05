"خير بالتقسيط".. مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا في كفر الشيخ

طرحت جمعية الأورمان، مبادرة خيرية للمساهمة في تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الاكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في محافظة كفرالشيخ، تحت عنوان "خير بالتقسيط"، تزامنًا مع قدوم فصل الشتاء والسقيع الذي تعاني منه الأسر.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة كفرالشيخ، ونجحت حتى الآن في إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وبعض المتبرعين.

وأشار، إلى أنه منذ انطلاق مشروعها ساهمت جمعية الأورمان في إعادة إعمار 32 ألف منزل ضمن "مشروع أكفل قرية فقيرة"، منهم إعادة إعمار 320 منزلا، معلنًا إطلاق مبادرة تحت عنوان "خير بالتقسيط"، لتحفيز المواطنين على التبرع والمساهمة فى تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك.

وأوضح شعبان، أنه من خلال المبادرة يمكن للمتبرعين القيام بالتبرع لتعريش الأسقف بمبلغ 1500 جنيه شهريًا، ولتركيب الابواب والشبابيك بمبلغ 300 جنيه شهريًا، على أقساط ممتدة لمده 10 شهور، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة "خير بالتقسيط" هي مبادرة إنسانية، تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل.