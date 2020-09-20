"أورمان كفر الشيخ" تنفذ 3 آلاف مشروع تنموي للأسر الأكثر احتياجا  

أعلنت جمعية الأورمان، إنشاء 87 ألفًا و638 مشروعًا تنمويًا للأسر الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية المختلفة، وكان من نصيب محافظة كفر الشيخ 3857 مشروعًا تنمويًا متمثلًا في قروض حسنة وتسليم مواشي.

وتم اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية .

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع؛ وذلك بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة .

وتعيد الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة كفر الشيخ، إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.

وسلمت الأورمان على مدار الاعوام السابقة 87,638 مشروعًا تنمويًا للأسر الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية المختلفة.