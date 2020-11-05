الإحصاء: ارتفاع رقم الصناعات التحويلية القياسي 9.95% خلال أغسطس الماضي

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أغسطس 2020.

وحدّث الجهاز، منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقًا لدليل النـشاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وبلغ الرقم القياسي للـصناعات التحويلية والاستخراجية (دون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 94.75 خلال شهر أغسطس 2020 (أولي) مقابل 93.73 خلال شهر يوليو 2020 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.08٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

• بلـغ الرقم القياسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 111.56 خلال شهر أغسطس 2020 مقارنة بشهر يوليو 2020، حيث بلغ 101.46 بارتفاع قدره 9.95% وذلك بسبب زيادة الطلب على المنظفات الصناعية والمطهرات.

• بلـغ الرقـم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة 88.83 خلال شهر أغسطس 2020 مقارنة بشهر يوليو 2020، حيث بلغ 87.29 بارتفاع قدره 1.77٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على الملابس الجاهزة مع دخول موسم المدارس.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلغ الرقـم القيـاسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 61.53 خلال شهر أغسطس 2020 مقارنة بشهر يوليو 2020، حيث بلغ 67.01 بانخفاض قدره 8.18٪، وذلك بسبب انخفاض الطلب على منتجات البناء بعد قرارات وقف البناء.

• بلـغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 53.10 خلال شهر أغسطس 2020 مقارنة بشهر يوليو 2020، حيث بلغ 58.38 بنسبة انخفاض قدرها 9.04%، وذلك بسبب استيراد ورق من الخارج بأسعار اقل وضعف الطلب الحالي بسبب الاتجاه للتعليم الإلكتروني.