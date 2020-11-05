وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية "أون لاين" في الإسكندرية

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، التجديدات بمبنى محاكم السيد كريم ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية بعد تطويرهما.

كما شهدا بدء عمل محاكم الإسكندرية بتقنية تجديد الحبس الاحتياطي "عن بُعد"، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تطوير محكمة أحمد عرابي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية.

وفي كلمته؛ وجه المحافظ الشكر إلى وزارة العدل وجميع القائمين على تلك المشروعات مشيدا بالتطورات التي تمت بمحاكم ومكاتب الشهر العقاري، والتي جاءت في خدمة المواطنين وفي ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم لتطوير المحاكم.

وأوضح أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية ضمن مشروع التحول الرقمي ورفع كفاءة مقار المحاكم، الأمر الذي أدي إلى التسهيل على المواطنين والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة.

في السياق نفسه، أكد الشريف أن تطبيق منظومة التحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة المختلفة أسهم بشكل كبير في الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها الدولة لدرء انتشار جائحة كورونا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان بإنشاء فرع توثيق باسم فرع توثيق نادي اليخت، قسم شرطة الجمرك ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية.

وتضمن القرار أن يكون مقر مكتب التوثيق داخل نادي اليخت، ويقوم بكل أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق الإسكندرية النموذجي مكانيا أو للفرع المختص نوعيا.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1974.