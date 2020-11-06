الصحة تعلن 5 نصائح بعد التبرع بالدم.. والفئات الممنوعة من التبرع

نشرت وزارة الصحة المصرية عبر الصفحة الرسمية لها على موقع "فيس بوك"، 5 نصائح يجب اتباعها بعد التبرع بالدم، وذلك على النحو التالي:

1- شرب كمية سوائل أكثر من المعتاد خلال 4 ساعات بعد عملية التبرع.

2- تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس المباشر لمدة ساعتين.

3- ترك البلاستر على مكان الإبرة لمدة 12 ساعة.

4- تجنب المجهود العنيف لمدة 24 ساعة بعد القيام بالتبرع بالدم.

5- عدم التدخين لمدة ساعتين بعد التبرع بالدم.

وللتواصل مع خدمات نقل الدم القومية يرجى الاتصال على رقم 15366.

فئات ممنوعة من التبرع بالدم

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت في فيديو توضيحي لها الفئات الممنوعة من التبرع بالدم والشروط الواجب توافرها على النحو التالي:

ولا يجوز التبرع بالدم لفئات محددة، كالتالي:

من يعاني من أي أمراض قلبية مزمنة أو ضغط الدم غير المنتظم.

من سبق له الإصابة بالفيروسات الكبدية (بي – سي) أو الإيدز.

المصابون بمرض السكر ويتم علاجهم بحقن الأنسولين لا بجوز لهم التبرع بالدم.

يُمنع من التبرع بالدم لمدة عام من قام بإجراء عملية جراحية كبرى ومن تم نقل دم إليه.

يُمنع من التبرع لمدة 6 أشهر من قام بإجراء خلع أو أي عملية جراحية بالأسنان.

شروط التبرع بالدم

ويشترط للتبرع بالدم أن يتراوح سن المتبرع بين 18 إلى 60 عامًا، وأن يخلو المتبرع من أي مرض مزمن، وألا يتناول المتبرع أي أدوية تمنع تبرعه بالدم للغر، وألا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم، وأن تكون نسبة الهيموجلوبين من 12 لـ18 جراما بالنسبة للإناث، ومن 13 لـ18 جراما بالنسبة للذكور، والنبض بين60 - 100 في الدقيقة، ومعدل ضغط الدم من90/60 لـ 180/100 ملم زئبق.