حل مشكلتي مع عداد المياه يا محافظ القاهرة

تقدمت وجار لي في عام 2014 بطلب رسمي للاشتراك في عداد المياه، وبالفعل دفعنا المبلغ المطلوب، وقدمنا الأوراق في حي المرج حيث نسكن، وبعد مرور 6 سنوات أبلغوني بأنّني لست مشتركا مع الجار، علما بأنّي أسدد الفاتورة كل شهر مناصفة مع الجار، لمدة 6 سنوات متصلة.

وعندما ذهبت لأشكو للحي، فوجئت بوجود مديونية عليّ تقدر بـ7 آلاف جنيه، وعندما سألت قالوا لي إنّ الموظف المختص لم يكمل عمله في طلبي المقدم للحي منذ 6 سنوات.

أناشد السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والسادة مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب، التدخل من أجل حل مشكلتي مع عداد المياه.

"أ. ع. ع"

المرج - القاهرة