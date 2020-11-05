مطروح: 1.3 مليار جنيه لتطوير طريق سيوة و725 مليون للصرف الزراعي بالواحات

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية واحة سيوة في إطار جذري شامل، يحافظ على طابعها التراثي المميز، ويساهم في الجذب السياحي للواحة الفريدة، فضلا عن جانب زيادة القيمة الاقتصادية والاستثمارية لها، من خلال المشروعات التنمية المستدامة في المجالات كافة.

وأضاف شعيب، في تصريحات اليوم على هامش جولته لتفقد قلعة شالي، المقرر افتتاحها غدا بعد انتهاء مشروع ترميمها، إلى أنّه في إطار توجيهات الرئيس، جار تطوير طريق مطروح سيوة بطول 310 كيلومترات عرض 16 مترا، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وهو أول طريق مزدوج أسفلتي وخرساني للنقل الثقيل، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عام.

ولفت إلى أنّه جار الاستعداد لافتتاح مطار سيوة، ما يساهم في التنشيط السياحي للواحة التي تحظى بالعديد من المقومات السياحية والطبيعية والأثرية والعلاجية، وحال أُحسن استغلالها ستكون من أكبر مناطق الجذب السياحي بمصر.

وتابع أنّه جرى تخصيص 725 مليون جنيه لحل مشكلة الصرف الزراعي في الواحة بناء على توجيهات الرئيس، مشيرا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد تكاتف جميع الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق نهضة شاملة في المجالات كافة، لخدمة مواطني الواحة.

وبالنسبة لمشروع ترميم وإعادة إحياء قلعة شالي، قال محافظ مطروح إنّ 300 عامل من أبناء واحة سيوة شاركوا في ترميم قرية شالي الأثرية، والمبنية بالكامل من مادة الكرشيف خليط من الملح والطين ودعامات النخيل وأشجار الزيتون.

وأوضح أنّ أعمال الترميم بدأت في 2018، بجهود مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لإعادة إحياء الحصن القديم بغرض إعلانه ضمن قائمة التراث العالمي بترشيح من منظمة يونسكو، ما يكون له أثر كبير في عودة مدينة شالي لسابق عهدها وزيادة التدفقات السياحية لسيوة.

وأضاف أنّه سيتم على هامش افتتاح مشروع ترميم قلعة شالي، افتتاح مركز للأمومة والطفولة لسكان سيوة ومعرض عمارة الأرض، جرى دعمه بمجموعة من الكتب النادرة الخاصة بسيوة، وكذلك الخرائط القديمة الأصلية وأفلام تسجيلية عن سيوة ووجودها القوي في التاريخ، خاصة أثناء الحرب العالمية الثانية، كما يتضمن خطوات توثيق مشروع ترميم وإحياء قرية شالي، وطريقة بنائه، وأهم الخامات المستخدمة.