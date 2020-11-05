صحة البحر الأحمر تقرر صرف مكافأة للعاملين بوحدة أم الحويطات

تفقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، الوحدة الصحية لقرية أم الحويطات بمدينة سفاجا، للاطمئنان على تواجد الطاقم الطبي ومراجعة الاجراءات الوقائية المتبعة بها، وقرر صرف مكافأة 15 يومًا للعاملين بالوحدة الصحية بأم الحويطات، نظير الجهد المبذول، وأمر برفع كفاءة سكن الأطباء والتمريض بالوحدة وتوفير الطعوم والأمصال ومراجعة السجلات.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة، الصيدلية الخاصة بالوحدة الصحية وأعمال مبادرات الرئاسية صحة المرأة المصرية للاكتشاف المبكر لأورام الثدي، والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة.

ووجه مدير الإدارة الصحية بسفاجا بتطوير ورفع كفاءة سكن الأطباء والتمريض بالوحدة، وقدم الشكر لجميع أفراد الطاقم الطبى وقرر بصرف المكافأة.

وكانت تفقدت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، عدد من المؤسسات الحكومية والهيئات بمدينة سفاجا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، رافقها خلال الجولة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، وعدد من مديري الإدارات التنفيذية.

بدأت الجولة بتفقد المجمع النموذجي، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى التزام المواطنين وموظفي الوحدة المحلية باجراءات التباعد، وناقشت عدد من المواطنين في جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتوجهت نائب المحافظ، برفقة رئيس المدينة، إلى مقر التأمين الصحي لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية المقر ومدى توافر الأطباء، والأدوية داخل صيدلية التأمين الصحي، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة به، بالإضافة إلى مستشفي سفاجا المركز، لمتابعة سير العمل بها والخدمة المقدمة للمرضي وتفقد أقسام وعيادات المستشفى وقسم العناية المركزة.

واستكملت جولتها بتفقد سنترال سفاجا ومكاتب البريد، مؤكدة على اهتمام محافظ البحر الاحمر بالمواطن وتقديم أفضل الخدمات له، وحرصه على تطبيق الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشددت الدكتورة يسرا عطية، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة، والتأكيد على تواجد المواطنين بالنسبة المحددة في المقاهي والكافتيرات.

ومن جانبها أكدت هدي المغربي رئيس المدينة، على استمرار عمل لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية، و التشديد يوميًا على تطبيق قواعد السلامة العامة ونظافة وتعقيم وتطهير محالهم، مؤكدًا على أن أي مخالفة ستقابَل بكل حزم.