محافظ البحر الأحمر: لم نبلغ رسميا بوجود إصابات بكورونا في الجونة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مديرية الصحة لم تبلغ بشكل رسمي عن وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في قرية الجونة، مشيراً إلى وجود فرق طبية متكاملة تشرف على عملية التباعد الاجتماعى واتباع الإجراءات الطبية المعمول بها، متابعًا: "أنا بقول حاجة ممكن الناس تكون حاملة للعدوى وجت ورجعت تاني".

وفى سياق آخر، قال "حنفى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن المحافظة تمكنت من التعامل مع حجم السيول الضخمة التي ضربت المحافظة بسبب الأمطار الغزيرة في 16 ساعة فقط، موضحاً أنه منذ إعلان قرار غلق بعض الطرق من أجل إعادة تأهيلها وشفط المياه والتعامل مع كميات الأمطار حتى فتحها بعد الانتهاء من صيانتها ومعالجة الأضرار التي طالتها لم تستغرق إلا 16 ساعة فقط.

وشهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، إصابة 4 فنانين بفيروس كورونا منهم 3 أعلنوا إصابتهم وظهور المرض فور عودتهم من مهرجان الجونة السينمائي.

وأعلن مغني الراب "ويجز"، عبر حسابه على "إنستجرام"، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر الاستوري الخاص به "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".

وأيضا أعلنت الفنانة سارة عبدالرحمن، منذ دقائق قليلة، إصابتها هي الأخرى بفيروس كورونا عبر حسابها على "فيس بوك" بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وكتبت "سارة": "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت إصابتها بكورونا عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك قائلة: "ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة، والنتيجة لسه طالعة، وللاسف كورونا- أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت، أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل، ماتستهونوش خلو بالكم كورونا رجع بشدة- ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب- ربنا يحافظ عليكم يارب- ادعولى".

أعلنت الإعلامية خديجة خطاب، إصابة ابنتها الإعلامية الشابة يارا العشري، مقدمة برنامج "الخلاصة" على إذاعة "إينرجي"، بفيروس كورونا خلال تواجدها بالمهرجان.

وقالت "خطاب" في تصريح لـ "الوطن": "يارا سافرت لتغطية المهرجان، لكنها عادت إلى القاهرة، قبل حفل الختام لشعورها بالتعب".

وتابعت: "بعد عودة يارا من المهرجان كانت تعاني من حالة إعياء وإرهاق كما أحست بفقدان حاستي التذوق والشم، دون ارتفاع في درجة الحرارة، لذلك قامت بعمل مسحة للتأكد من حالتها، وظهرت نتيجتها إيجابية اليوم الأربعاء".