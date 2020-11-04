صحة البحر الأحمر: "القصير المركزي" يعمل بكامل طاقته قريباً

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تطوير ورفع كفاءة مستشفى القصير المركزي، على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من مرحلتين، موجهاََ بسرعة الانتهاء من المرحلة الثالثة، لعودة العمل بالمستشفى بكامل طاقته.

وأجري وكيل وزارة الصحة جولة تفقدية للوقوف على أعمال التطوير الجارية بمستشفى القصير المركزي، وذلك في إطار متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بجميع المستشفات، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وتفقد "مرعي" أعمال التطوير بالمستشفى، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة المستشفى على 3 مراحل، مؤكداً أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من أعمال تطوير المستشفى، ووجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثالثة لعودة العمل بالمستشفى بكامل طاقته قريباً.

وشملت الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ والكلى الصناعية والأشعة والحضانات والعناية المركزة، إضافة إلى القسم الداخلي والعيادات الخارجية والمعمل والخدمات المكملة.

كما اطمأن وكيل الوزارة على توافر الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية وفصائل الدم ومشتقاته، والطعوم والأمصال، َوجودة الوجبات المقدمة للعاملين والمرضى.

رافق وكيل وزارة الصحة، خلال الجولة، فريق من الإدارات الفنية بالمديرية، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الطوارئ، ومدير إدارة الجودة، ومدير إدارة مكافحة العدوى، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة التمريض، ومدير إدارة الأسنان.