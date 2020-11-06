لو بتكسل تروح الجيم.. أسعار المشاية الكهربائية في الأسواق

مع بدء فصل الشتاء، يتراجع الكثير من محبي الذهاب إلى المراكز الرياضية الصحية "الجيم" عن الذهاب تأثرا بحالة الطقس والصقيع التي تؤدي إلى التكاسل عن أداء التمارين الرياضية، ما يجعلهم يلجأون إلى شراء أبرز وأهم الأجهزة التي يتم استخدامها بكثرة حتى تساعدهم على أداء التمارين الرياضية، دون التكاسل عنها.

ويعد جهاز المشي من أبرز الأجهزة التي لا يمكن الاستغناء عنها، نظرا لكونه يساعد على حرق الدهون بشكل سريع، كما يساعد على مرونة عضلات الجسم وتخسيس الوزن الزائد، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار أجهزة المشايات الكهربائية الموجوده في الأسواق، والتي تختلف حسب سرعة كلا منها، كالتالي:

تبدأ أسعار المشايات الرياضية من سعر 3 آلاف جنيه، وترتفع تدريجيا حسب السرعة، كالتالي:

مشاية كهربائية 110كجم: يتراوح سعر المشاية الكهربائية بسرعة 110 كجم بين 3 آلاف و 3500 جنيها.

مشاية كهربائية 12.8 كيلومتر في الساعة: يتراوح سعر المشاية الكهربائية بسرعة 12.8 كيلو متر في الساعة بين 4 آلاف و4500 جنيه.

مشاية كهربائية بسعة 3.5 حصان: يتراوح سعر المشاية الكهربائية بسعة 3.5 حصان بين 5500 و6 آلاف جنيه.

مشاية كهربائية بسعة 110 كجم متعددة الاستخدام: يتراوح سعرها بين 6500 و 7آلاف جنيه.

مشاية كهربائية ذات شاشة ذكية 130 كيلوجرام: يتراوح سعر المشاية الكهربائية ذات شاشة ذكية 130 كيلوجرام بين 11500 و12 ألف جنيه.

مشاية كهربائية 140 كجم: يتراوح سعر المشاية الكهربائية ذات سرعة 140 كجم بين 24 و26 ألف جنيه.

وبالرغم من أن المشاية الكهربائية من أهم الأجهزة الرياضية التي يحرص الكثيرون على توفيرها في المنزل، إلا أن هناك العديد من الأجهزة والأدوات الأخرى البسيطة التي يمكن توفيرها في المنازل مثل الأحمال.