استشاري جراحة عظام يحذر الشباب من المكملات قبل "الجيم": ده بيزنس

تحدث الدكتور هاني محمود الطير، استشاري جراحة العظام ومناظير الركبة والكتف بمستشفى الروان بألمانيا، عن خطورة تناول بعض الشباب للمنشطات والبروتينات الخاصة بصالات الجيم، مشيرًا إلى أن بعض الشباب يتعرضون لمضاعفات ضخمة بسبب تلك الأدوية، وقد يصل الأمر بهم إلى الوفاة.

وأضاف "الطير"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "دي إم سي"، مع الإعلامي أحمد فايق، أنه قرأ عدة روشتات طبيبة مكتوبة داخل صالات "جيم"، بعضها بها هرومونات ذكورة تُعطى للإناث، وهرمونات أكثر لتكبير العضلات، مؤكدًا أنه عندما صرح بأن المنشطات الرياضية في مصر تستخدم بشكل خاطئ في أحد مقال له تم الهجوم عليه بشدة، "ده بزنس".

وأكد استشاري جراحة العظام ومناظير الركبة والكتف: "مش أي حد ينفع ياخذ بروتينات، ومش أي حد ينفع يوصفها"، فلا يصح أن يقوم مدرب الجيم بوصف البروتينات أو كتابة روشتات، لأنه على غير دراية بهذا الأمر، وغير دارس لذلك، كما أن هناك أكثر من شيء يجب أن يتبعها أي شخص ويدرسها قبل الإقدام على الذهاب إلى هذه الصالات.

وتابع: " قبل ما الواحد يفكر يروح الجيم، يعمل اختبار للقلب، ورسم قلب وموجات صوتية على القلب، عشان نشوف القلب يستحمل مجهود رياضي أم لا، لو الشاب عاوز ينمي عضلاته بالرياضة يبقى المسؤول ده المدرب، ويحدد له عدد الجرعات التدريبية في الأسبوع، أما المكملات لازم ماخدش الحاجة دون سؤال الطبيب المختص".

وواصل: "الشباب اللي عنده مشكلة في الكلى أو الكبد أو القلب ممنوع ياخد البروتينات، مش المهم يبقى جسمي حلو طالما ممكن تؤدي للوفاة"، مؤكدًا أن الحالات التي تصاب بالإغماءات أو هبوط في الدورة الدموية هذا قد يرجع إلى عدم أخذ الجسم الكمية المناسبة من المياه، "مش بياخد سوائل أو مياه تعوض اللي بيعرقه".