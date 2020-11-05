مغني "اخترناه" نسخة أمريكا: نفذنا محاكاة طريفة لانتخابات ترامب وبايدن

"اخترناه اخترناه يوم ما عبر وقلوبنا معاه"، أوبريت اعتادت عليه مسامع المصريين في تسعينيات القرن الماضي، وعرضه في الكثير من المناسبات، إلى أن عاد الأوبريت مرة أخرى منذ أيام على طريقة فيديو كليب باللغة الإنجليزية عن الانتخابات الأمريكية التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن؛ والذي يفصله عن البيت الأبيض 6 أصوات من المجمع الانتخابي في ولاية نيفادا حال حصوله عليها.

شكل الفيديو حالة مبهجة لدى متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشر بشكل واسع النطاق، وأصبح ضمن المواد التي يعيد الكثيرون نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم وحساباتهم الشخصية.

"أنا مصري من مواليد المملكة العربية السعودية ولا صحة لأي معلومة تداولت عني بأنني أحمل الجنسية الأمريكية أو أقيم في الولايات المتحدة، وتخرجت في كلية الهندسة ووالدتي كانت تدرس اللغة الإنجليزية واهتمت بتقويتها لدي، وبعد التخرج عملت في مصنع صيني وكان العمال يوجهون الأسئلة لي حول معنى النغمات التي أضعها على هاتفي المحمول وأترجمها لهم، وفي عام 2009 كانوا يغنوا سويا (صلي صلي على النبي صلي) وقمت بترجمتها ووجدت نفس اللحن يتماشى مع الكلمات، وفي إحدى الأيام كنت في سهرة في أحد هناجر الماكينات وتحداني عم بخيت وهو رجل كبير في السن عاشق لأم كلثوم وظل يقول مقاطع لكوكب الشرق وأنا أترجم بنفس اللحن، ومن هذا المنطلق خضت تجربة التعليق الصوتي للأفلام الوثائقية والمدبلجة، وبدأ بعض المسافرين من الأصدقاء في الخارج يستعينون بي في ترجمة الجمل العامية"، بحسب حديث المهندس وسام مجدي لـ"الوطن".

وأضاف: "نعمل كفريق واحد، أترجم الكلمات في الوقت ذاته، وتساعدني شقيقتي رنيم في عملية المونتاج، وهي حاصلة على ماجستير ميكروبيولوجي، وفي بعض المواد يقوم المهندس طارق خليفة بالهندسة الصوتية، وبدأنا بمقطع ابتهال مولاي إني ببابك للشيخ النقشبندي، ومشهد رفاعي الدسوقي من مسلسل الأسطورة عام 2017 ما جعل الفكرة تنتشر وتسببت في دفعة قوية لنا"، مشيرا إلى أن الأصدقاء تحدوه في دبلجة المقاطع المختلفة، وعلى سبيل المثال طلب مني صديق متزوج من عراقية الجنسية ترجمة أغنية "قولي أحبك" لكاظم الساهر.

وتابع: "أغنية اخترناه كانت مجرد إسقاطا ومحاكاة طريفة للانتخابات الأمريكية 2020 بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، ولم تأخذ الفكرة وقتا طويلا في تنفيذها، والانتشار لم يكن متوقعا بهذا الشكل والسرعة ولكن للأسف هناك الكثير من الصفحات سرقت المحتوى وحصلوا على مئات الآلاف من المشاهدات، لكن أنا أرى أن المقاطع المدبلجة تعد وسيلة تعليمية بواسطة المتعة من خلال اكتساب طريقة النطق السليمة وعلى سبيل المثال المهرجانات التي لست معها لكن لابد أن أكون حياديا؛ حيث إن هناك فئات تسمعها وتعبر عنها، ودبلجت مهرجان (عايم في بحر الغدر) من قبل؛ فالانتقاء مهم جدا ومن الممكن أن تكون الدبلجة قوة ناعمة لدينا؛ وتقوم الدولة بتوجيه الرسائل التي تريدها من خلالها فالدبلجة ليست مقتصرة على الإنجليزية فقط بل لغات أخرى وعلى سبيل المثال اللغة الإسبانية هي مدخل هام لقارة أمريكا الجنوبية".

وقال مجدي: "استجيب للأحداث وأتفاعل معها وأنا في خدمة الدولة المصرية، وبعد أن كانت الدبلجة في طور الهواية بالنسبة لي فكرت فترة فيروس كورونا في المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، لدبلجة المواد المرئية فهي مصدر للعملة الصعبة وتساهم في دعم السياحة أيضا، ولهذا أتمنى أن تتبنى الدولة فكرة تأسيس مركز إقليمي للدبلجة، فهناك وسائل متطورة للغاية في هذا العلم وبرامج حديثة جدا فإيطاليا تستفيد من هذا المجال بشكل كبير وهي الأفضل في العالم حاليا".

وأوضح أنه دبلج النشيد الوطني المصري والسعودي ويعكف حاليا على دبلجة النشيد الوطني الإماراتي، "أحلم بدبلجة فيلمي الممر والنمر الأسود ومسلسل الاختيار لعدة لغات، وسيكون هذا بمثابة وصول إلى معظم دول العالم لأنها أسهل من الترجمة".

وأشار إلى أنه يمكن التعاون بين وزارتي الخارجية والهجرة في ذلك، حيث إن هذا سيعتبر استهداف لدول تكون الظهير الثقافي لمصر، "يوجد شباب وطني كثير وأنا منهم نسعى لتطوير مجالات كثيرة ومنها الدبلجة".

وأوضح أنه بعد انتشار أغنية "اخترناه" تواصلت معه العديد من الشركات، لكن هناك بعض المعايير التي ستحدد الاختيار أهمها المحتوى الذي سيقدمه، وأنها تكون داعمة لمصر، "من السهل أن أقوم بتنفيذ أعمال غير هادفة لكن أرفض هذه الفكرة من جذورها، فالدبلجة أصبحت جزءا لا يتجزأ من ثقافة الشعوب وما تصدره عن الدول المختلفة، وفي النهاية أنا شاب أعمل لصالح بلدي".

واختتم مجدي حديثه لـ"الوطن": "أعكف حاليا على دبلجة أغاني للفنان الوطني سمير الإسكندراني فأنا أحبه على المستوى الشخصي وأغاني وطنية أخرى لعبدالحليم حافظ".