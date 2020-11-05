حل أزمتي مع خط الهاتف الأرضي يا وزير الاتصالات

في يوم 21 يونيو الماضي، تقدمت بطلب للحصول على هاتف أرضي في سنترال المرج، ومنذ ذلك التاريخ وحى الآن لم يتم تركيب الهاتف، دون إبداء أي سبب، رغم أنني سددت رسوم التعاقد البالغة 510 جنيهات.

تقدمت بشكوى رقم 3086689 لمجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، وشكوى أخرى برقم 1411689 في وزارة الاتصالات أكتوبر الماضي، وأخيرا شكوى رقم 3148738 في مجلس الوزراء، وحتى الآن لم أحصل على أي رد، ولم يتم تركيب الهاتف، مع حاجتي وأسري الشديدة إليه، خاصة وأنّ لدي أبناء في مراحل التعليم المختلفة ويحتاجونه من أجل تركيب خط إنترنت.

وأناشد السيد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، التدخل من أجل إنهاء أزمتي مع التليفون الأرضي.

يوسف ملاك عبدالشهيد

الزيتون - القاهرة