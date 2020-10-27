نائب وزير الاتصالات: منصة مصر الرقمية نقلة نوعية في حياة المصريين

قال خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، إن منصة مصر الرقمية تجعل المواطن يحصل على الخدمة التي يحتاجها من المنزل أو من خلال الهاتف المحمول أو مكاتب البريد، من أجل توفير الوقت على المواطنين، وتقليل موعد الانتهاء من الخدمة.

وأضاف "العطار"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المنصة بدأت بـ34 خدمة، تساعد المواطنين في مشاكلها، منها مشاكل التموين الذي يخدم 70 مليون مواطن، وخدمات التوثيق، حيث يتم الانتهاء من 18 ألف توكيل، وخدمات السيارات التي تخدم 5 ملايين سيارة في مصر.

وتابع أن المواطن كل ما عليه الدخول وتسجيل الرقم القومي على المنصة، وعدد من البيانات منها الاسم الأول للأم ورقم المحمول، ويجب أن يكون مسجلا بالرقم القومي الخاص بالمواطن، ومن ثم يُدخل كلمة السر، ويبدأ استخدام البوابة بشكل مجاني بدون مصاريف، سوى رسوم الخدمة التي يقوم بها، لافتًا إلى أن هناك ثلاث طرق يستطيع المواطن الدفع بها من خلال محفظة المحمول أو البطاقات الائتمانية أو من خلال البريد.

وأردف "العطار" أن المنصة نقلة نوعية فى حياة المصريين في الخدمات، حيث إنها تسير بدون أي تدخل من العنصر البشري فهي عبارة عن منصات إلكترونية.

وأوضح نائب وزير الاتصالات أن المنصة متصلة بـ16 جهة حكومية بشكل إلكتروني بدون أي تدخل بشري، وكل شيء يتم بشكل إلكتروني من بداية الطلب، والدفع حتى إيصال الخدمة للمواطنين، موضحًا أنهم يهدفون للوصول إلى 550 خدمة، حيث بدأت الحكومة بالأكثر جماهيرية والأكثر طلبًا، ومن ثم سيبدأ الأهم للدولة والمواطن بشكل تدريجي.