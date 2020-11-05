استمرار إغلاق 3 طرق بسبب الأمطار.. تعرف عليها

شهدت العديد من المدن والمحافظات المصرية، حالة من عدم الاستقرار في الطقس مؤخرا، وبعض منها شهدت سقوط أمطار غزيرة وصلت لحد السيول، إضافة إلى رياح مثيرة للأتربة وانعدام الرؤية، أدت إلى تعطل وإغلاق عدد من الطرق الصحراوية حرصا على سلامة المواطنين ومنعا لوقوع أي حوادث مرورية.

3 طرق متبقية لم يتم فتحها بسبب آثار الأمطار

وتستعرض "الوطن" الطرق المغلقة التي أعلنتها الهيئة العامة للطرق والكباري بسبب أعمال الصيانة وإزالة آثار السيول الواقعة عليها، من خلال معدات الصيانة التابعة لهيئة الطرق على مستوى الجمهورية، كما يلي:

1. (طريق الشيخ فضل - رأس غارب)

جرى إغلاق طريق (رأس غارب - الشيخ فضل)، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة، وفقا لما أعلنه مركز عمليات محافظة البحر الأحمر يوم 29 أكتوبر، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة، فضلا عن قطع في أجزاء من الطريق بمواقع متفرقة في المسافة من كم 40 إلى كم 90 من الشيخ فضل طريق الجيش الحر في اتجاه المنيا "قبل نفق سنور" بحسب الهيئة العامة للطرق.

2. طريق (مفارق فيران - كاترين)

جرى إغلاق الطريق جزئيا بسبب وجود أعمال نحر وقطع في بعض أجزاء من طبان الطريق من كم 40 حتى كم 70 وهي "المسافة من كاترين حتى الطرفة".

3. طريق الجيش الحر في المسافة من بني سويف إلى المنيا

جرى تحويل الحركة من طريق الجيش الحر في المسافة من بني سويف إلى المنيا على الطريق الصحراوي الشرقي القديم.

وذكرت وزارة النقل عبر صفحتها على فيس بوك، أنّ الهيئة العامة للطرق والكباري أعلنت فتح طريق (الصعيد / البحر الأحمر)، (سفاجا – سوهاج) لحركة المرور، أمس، بعد الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح واستعادة كفاءة المواقع المتضررة من السيول.

4 طرق أُعيد فتحها بعد استعادة كفاءتها

وكانت الهيئة أعلنت فتح 4 طرق بعد استعادة كفاءتها ومعالجة آثار الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت عليها، وهي:

- طريق القصير - قفط.

- طريق رأس غارب - الغردقة.

- طريق طور سيناء - مفارق فيران.

- تقاطع وادي وتير مع طريق دهب - نويبع.