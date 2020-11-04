أحياء الإسكندرية تواصل سحب مياه الأمطار من الشوارع

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية تواصل أعمال سحب المياه المتراكمة من الشوارع والميادين بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، لضمان سيولة الحركة المرورية.

وأشار إلى استمرار جولاته المفاجئة بجميع أنحاء المحافظة لمتابعة تنفيذ كافة الجهات أعمالها لحين الانتهاء من النوة الحالية، برفقة اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد.

وفي هذا الصدد، تابع اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، حيث جرى المرور على أعمال كسح مياه الأمطار بكافة البؤر بحي وسط، وأسفل الأنفاق والكباري بطريق كارفور والداون تاون، محرم بك، وكذا أمام شركة الزيوت المستخلصة ومستشفي حساب، طريق وانفاق الكورنيش، الشلالات القبلية وأمام ساعة الزهور، ميدان سعد زغلول وميدان الشهداء.

وتابع رئيس حي شرق أعمال تصريف مياه الأمطار بشوارع الحي شملت كوبري كليوباترا، والمرور على شوارع سموحة، محور طريق المحمودية، خلف محطة سيدي جابر كما تم الدفع بعدد من سيارات الشفط بشارع النصر سموحة، فضلًا عن شفط تجمعات المياه بطريق الحرية بالتقاطع مع شارع دياب جليم، أسفل كوبري الناموس.

وتفقد رجب عبد الرازق، رئيس حي الجمرك، أعمال كسح مياه الأمطار بشارع قصر رأس التين أمام مركز شباب الأنفوشي، وأمام نادي السيالة الرياضي، وشارع ٢٦ يوليو "طريق الكورنيش" للتأكد من سيولة الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع "إبراهيم السيد من العيسوي، مسجد سيدي بشر، دوران جيهان، مسجد السلام، أحمد العوامري" كما تفقد السيد موسى، رئيس حى العجمى، عمليات سحب المياه بطريق "إسكندرية - مطروح" ووجه غلى متابعة الموقف والتعامل مع المياه المتراكمة أولا بأول.