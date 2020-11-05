الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار اليوم وغدا.. "ارتدوا الملابس الخريفية"

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بالأمس كان هناك سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري ومدينة الأسكندرية التي شهدت أمطار غزيرة على بعض المناطق وكانت متوسطة على المناطق الأخرى.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اليوم متوقع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري ومناطق من القاهرة، وتستمر فرص سقوط الأمطار غدا على السواحل الشمالية والوجه البحري وفرص أمطار خفيفة على بعض مناطق من القاهرة.

وأشارت شاكر لانخفاض درجات الحرارة الملحوظ سواء ليلا أو نهارا، فدرجات الحرارة العظمي تصل لـ25 درجة على القاهرة والصغرى تصل لـ18 درجة، وبدأ الشعور بالبرد يكون ملحوظ في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الخريفية، وخصوصا في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

ولفتت شاكر للشبورة المائية التي تتواجد على الطرق بالصباح الباكر ولذلك يجب القيادة بهدوء على الطرق أثناء الصباح الباكر وأثناء سقوط الأمطار في المدن التي ستشهد أمطارا الفترة المقبلة، مشددة على أن الأجواء الحالية هي أجواء طبيعية في فصل الخريف، ولكن فصل الخريف يشهد تغيرات مناخية واضحة ويكون هناك اختلاف كبير بدرجات الحرارة ويكون هناك فرص أمطار على مناطق مختلفة، وهو مايحدث منذ بداية الأسبوع على مناطق مختلفة من الجمهورية.

ونصحت شاكر المواطنين بعدم ارتداء الملابس الصيفية وارتداء الملابس الخريفية، خصوصا أثناء الخروج ليلا أو في الصباح الباكر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الخميس، إذ انه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، ويكون بارد ليلا، وحالة الرياح نشطة، أما على السواحل الغربية يكون الطقس لطيف نهارا ومائل للبرودة ليلا، ومعتدل على السواحل الشرقية، لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحري.

ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء، وعلى شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة، ويكون الطقس مائل للبرودة.

ويتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وتكون متوسطة بنسبة 40% على بعض المناطق من شمال الوجه البحري "البحيرة وكفر الشيخ"، وأمطار متوسطة بنسبة 60% على بعض المناطق من السواحل الشمالية في السلوم ومطروح والاسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريس.