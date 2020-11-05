حل أزمة انقطاع المياه في منطقة فيصل يا محافظ الجيزة

نعاني نحن سكان شارع الملكة بفيصل بمحافظة الجيزة من الانقطاع المستمر لمياه الشرب، حيث تختفي المياه من منازلنا طوال اليوم ولا نراها إلا ساعة واحدة فقط، وهذه مشكلة قديمة، تعود إلى 7 سنوات مضت، ما أحال حياتنا جحيما، وجعلنا نشعر أننا لا نعيش بشكل آدمي، وسبق أن تقدمنا بشكاوى كثيرة للغاية إلى شركة المياه، ولم يلتفت لنا أحد، نناشد السيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، توجيه المسؤولين بالمحافظة لحل المشكلة المزمنة، كما نناشد السادة مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب التدخل لحل مشكلتنا في أقرب وقت ممكن، أو لطلاعنا على سبب انقطاع المياه الدائم.

عن الأهالي

سامح صلاح منصور

فيصل – الجيزة