أماكن انقطاع المياه بمحافظة الجيزة غدا.. تصل لـ12 ساعة

تعلن محافظة الجيزة، أنه نظرًا لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم، التي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا، والربط على خط مياه قطر 800 مم، قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر.

ويترتب على ذلك، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق حي (بولاق الدكرور – أرض اللواء) لمدة 8 ساعات وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساءً يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر الحالي، حتي الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 26 سبتمبر الحالي.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنّه سيتم تنفيذ الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس، حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم، صلب بطول 8 متر لتهالكه ما يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بقطع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقري التابعة لها (طموه– شبرامنت– زاوية أبو مسلم– الحرانية– بني يوسف– نزلة الأشطر- منيل شيحة)، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر الحالي، حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 26 سبتمبر الحالي.

وتهيب محافظة الجيزة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، إذ قامت شركه مياه الشرب بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.