ما وراء الطبيعة.. "شيراز" شبح يراوض أحمد أمين وابن شقيقته

يسبح الفنان أحمد أمين، مع أمواج الشك، في أولى حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة" المأخوذ عن سلسلة روايات تحمل الاسم نفسه، للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.

يحاول أحمد أمين، صاحب الشخصية الشهيرة رفعت إسماعيل، أن يواجه أفكاره وخيالاته بقناعات علمية وقواعد يضعها واتباعها طوال مسيرة حياته، لا سيما وأنّه واجه ظروف مُعقدة ومعاناة شديدة خلال طفولته وهو الأمر الذي امتد معه لسنواتٍ طويلة.

يعود المخرج عمرو سلامة، بالأحداث في الحلقة الأولى، إلى مدينة المنصورة عام 1940، حيث كان يعيش مع أفراد أسرته، ليرصد حجم المأساة التي عاشها في طفولته، ومدى إصراره على مواجهة تلك الشكوك السيئة.

"شيراز" شبح صغير، على هيئة فتاة ترتدي ملابس بيضاء، تحاول الإيقاع بـ"رفعت إسماعيل"، لاختطافه إلى عالمها الخاص به، لتحاول أسرته إنقاذه في اللحظات الأخيرة، فيما تظل المأساة ترافقه حتى مع بلوغه سن الأربعين.

لم يهوَ رفعت إسماعيل لعبة "الاستغماية" منذ طفولته، وكان كثيرًا ما يعترف لأقاربه من الأطفال بعدم تفضيله هذه اللعبة، إلا أنه في إحدى المرات، ابتعد عن أنظارهم للاختباء ناحية قصر كبير مشهور باسم "الخضراوي"، لتبدأ مسيرة بطل الحكاية مع الأشباح.

وقع رفعت إسماعيل في غرام "شيزار" من النظرة الأولى، لتأخذه في رحلة داخل القصر برفقة زملائه الأطفال، لتطالبهم بعد إحداث إزعاج داخل المكان، ليعترف بعدها بحبه لها، لكنها تسخر منه.

تختفي "شيزار" عن الأنظار فجأة، ليغوص الطفل رفعت إسماعيل في رحلة داخل القصر، ليختبئ عن أعين الخدم و"الرجل الكبير"، حتى يجد نفسه على السطح، وجهه في وجه حبيبته.

فجأة يتحول القصر إلى مكانٍ مهجور، لا تدب فيه أي أرواح، إذ يُفارق الحياة كل شخص يدخله، سواء عن طريق الانتحار أو الحرق أو القتل، فيما تعترف "شيزار" بأن المكان لا يوجد به أي شخص، وما هم إلا خيال، ليصطدم رفعت إسماعيل بكلامها، في ظل تردده لدعوتها بالاتجاه ناحيتها ويرافقها في عالمها الخاص، ليظهر أقاربه بشكلٍ مفاجئ وينجحون في إنقاذه.

الأحداث نفسها، تدور في فلك واحد، إذ تكرر المشهد مع "طه" ابن شقيقته، والذي يؤدي الدور الطفل آدم وهدان، والذي يتخيل هو الآخر وجود أشباح وعفاريت، وكثيرًا ما يواجه فتاة ترتدي ملابس بيضاء، ليعيش الطفل في حالة عزلة بعيدًا عن أسرته، إلا أن أحمد أمين يقتحم مجلسه كونه يمرّ بتلك المعاناة.

وكانت شبكة "نتفليكس"، قد كشفت صباح اليوم الخميس، الستار عن حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وهو العمل المأخوذ عن سلسلة روايات تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، حيث تحمل الحلقة الأولى اسم "أسطورة البيت" والتي تصل مدتها نحو 52 دقيقة.

المسلسل من بطولة أحمد أمين، وآية سماحة، وسماء إبراهيم، ورزان جمال، ورشدي الشامي، وآدم وهدان، ومن إخراج عمرو سلامة ومدير تصوير أحمد بشاري.

بدأت أحداث الحلقة الأولى، من قلب القاهرة عام 1969، وبدا على أحمد أمين صاحب شخصية "رفعت إسماعيل" وهو يعيش في حالة بؤس شديد، وشارد الذهن، كما يرى نفسه داخل "دوامة" كبيرة وصاحب حظ سيء للغاية، ويتخذ من سجائره ونيسًا له.