مصادر: نجوم "الجونة السينمائي" يجرون تحليل كورونا

علمت "الوطن" أنّ عددا كبيرا من الفنانين، حرصوا على إجراء التحاليل اللازمة و"مسحة كورونا"، أمس الأربعاء، لا سيما الذين حضروا فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انتهت مساء السبت الماضي.

وجاء إقبال الفنانين على إجراء التحاليل، بعد ظهور أكثر من إصابة بـ"كورونا" بعد انتهاء فعاليات المهرجان، لعلّ أبرزهم الفنانة سارة عبدالرحمن، وريم العدل، ويارا العشري، والرابر "ويجز".

وتضم قائمة الفنانين الذين خضعوا للمسح، خلال الساعات الماضية، الفنانة رانيا يوسف، وسلوى محمد علي، وخالد الصاوي وزوجته، وآسر ياسين وزوجته، وأحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، ومروان يونس، وآخرين.

وكان عدد من الفنانات قد أعلنوا عن إصابتهم بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، منهم الفنانة سارة عبدالرحمن، والتي كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابية للأسف. يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا، ويا رب يشفي الكل".

وظهرت سارة مؤخرا خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الرابع وحرصت على حضور جميع فعالياته، وكعادتها كانت متألقة بعدد من الفساتين البسيطة حيث صرحت من قبل أنها تشتري معظم فساتين السوراية التي تظهر بها في المهرجانات من وكالة البلح بأرخص ثمن".

سارة إحدى بطلات مسلسل "سابع جار"، المسلسل بطولة دلال عبدالعزيز، وشيرين، والفنان القدير أسامة عباس، وهاني عادل، ونيقولا معوض، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وصفاء جلال ومحمد علاء وسارة عبدالرحمن وفدوى عابد، والطفل أحمد داش ورحمة حسن ونسرين طلعت، ومحمود الليثي، ودعاء حجازي، ومن تأليف هبة يسري.

نشوى مصطفى هى الأخرى، أعلنت إصابتها بفيروس كورنا، أول أمس، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ادعولي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي".