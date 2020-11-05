بعد فيديو مواطن "ضيق الحال".. التضامن: مساعدات عينية ونقدية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى بفحص الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن أحد المواطنين والذي يشكو فيه من ضيق الحال وتركه منزله منذ ثلاثة أيام بسبب عدم قدرته علي تلبية احتياجات أسرته.

وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع إلى عنوان المواطن الذى يقيم فى منطقة فيصل بالجيزة، حيث تبين إنه يدعى مهاب ع.ح، ويبلغ 36 عاما، وكان يعمل بائعًا في إحدى المحال التجارية وترك عمله منذ 4 أشهر بسبب مرض والده بجلطة في القلب، كما أنه متزوج منذ تسع سنوات ولديه طفلان ويعول أيضا ابن زوجته من ذوي الاحتياجات الخاصة ويبلغ من العمر 25عاما، ويحصل علي معاش تكافل.

كما تبين لفريق التدخل السريع أن الأسرة تعيش في شقة بإيجار شهري يبلغ 400 جنيه، ويحتاج مهاب فرصة عمل وتجديد بطاقته الشخصية لانتهائها في 2018، فضلا عن طلبه استخراج قرار علاج علي نفقة الدولة لوالده حتي يتمكن من إجراء تركيب دعامة بالقلب، وكارت الخدمات المتكاملة لابن زوجته.

وقام فريق التدخل السريع بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة لإجراء بحث اجتماعي للأسرة لتقديم مساعدات عينية ومساعدة نقدية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالجيزة.

كما تم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لتسهيل استخراج قرار العلاج علي نفقة الدولة لوالده وصرف علاج شهري لابن زوجته، وكذلك تجديد بطاقة الرقم القومي، فضلا عن التنسيق مع الإدارة العامة للتأهيل بالوزارة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وبحث مدى استحقاق الزوجة لمعاش تكافل.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن هناك توجها للوزارة يتمثل في العمل على التمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية من منظور الاستثمار في البشر، وتخطت موازنته 300 مليار جنيه من موازنة الدولة.

وأضافت "القباج"، أن الوزارة تنتهج نهجا علميا في الحماية الاجتماعية، واعتمدت علي خرائط الفقر المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أجل توجيه البرامج لتلك القرى الأكثر احتياجا، موضحة أن برامج الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة، بمشاركة عدد من الوزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز برامج الحماية الاجتماعية الميكنة، إذ لا توجد متابعة وحوكمة دون ميكنة، ما يميز برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، منوها إلي أن هناك تنسيقا بين الجهود الحكومية والمجتمع المدني، في عدد من البرامج والمشاريع، ما يحقق أهدافا مهمة.