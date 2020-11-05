محافظ الإسكندرية يشهد حفل توزيع جهاز 110 عرائس من غير القادرين

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، حفل توزيع جهاز 110 عرائس من الأيتام وغير القادرين، والذي نظمه نادي روتاري مارين وجمعية الريادة للتنمية للسنة الحادية عشر على التوالي، وسط مشاعر الفرح والسرور من الجميع، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وأسامة الأحمر رئيس المنطقة الروتارية.

وفي كلمته، هنأ المحافظ العرائس وأسرهم، معربًا عن سعادته الغامرة بمشاركته فرحتهم وتواجده وسط أهالينا البسطاء، ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة.

وأشاد "الشريف"، بالجهود الخيرية للمؤسسات صاحبة المبادرة وأندية الروتاري بالإسكندرية، من أجل إدخال السعادة على العرائس وعائلاتهم والذي يظهر أيضا في كافة المساهمات على أرض الواقع، مؤكدًا حرص المحافظة على المساهمة في تقديم الدعم للمتعثرات منهن لاستكمال فرحتهن.

وقدّم محافظ الإسكندرية الشكر لكل من ساهم ونظم هذا الحفل الكبير، مؤكدًا دور مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية والذي يبذل مجهودا كبيرا في تقديم الدعم في كافة المشروعات والفعاليات فهو يعي جيدا كيف يعمل ويقدم نموذجًا رائدًا يحاكي به العالم كله.

وكان شهد محافظ الإسكندرية مع وزير العدل افتتاح مجمع محاكم الإسكندرية، موجهًا الشكر إلى وزارة العدل وجميع القائمين على تلك المشروعات، مشيدًا بالتطورات التي تمت بمحاكم ومكاتب الشهر العقاري، والتي جاءت في خدمة المواطنين وفي ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم لتطوير المحاكم.

وأوضح، أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورًا كبيرًا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية ضمن مشروع التحول الرقمي ورفع كفاءة مقار المحاكم، الأمر الذي أدي إلى التسهيل على المواطنين والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة.

في السياق ذاته، أكد اللواء محمد الشريف أن تطبيق منظومة التحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة المختلفة أسهم بشكل كبير في الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها الدولة للوقاية من جائحة فيروس كورونا.