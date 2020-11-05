محافظ الإسكندرية: "شنايش المياه بتتسد بعد 48 ساعة مهما سلكناها"

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الشاهقة المائية تحدث نتيجة للرياح الكبيرة والغيوم، وتتزامن من حدوث النوات في المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة تستعد لموسم النوات بدءا من شهر مارس، وذلك بتطهير الشنايش وتجهيز عربات الصرف الصحي.

وأضاف "الشريف"، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك سيارات للصرف الصحي تسمى "المُدمجة"، حيث تخصص لتطهير الشنايش، "مهما سلكنا الشنايش بعد 48 ساعة بتتسد تاني بسبب الأتربة".

وأكد أن المحافظة شهدت لأول مرة هذا العام "نوة حقيقية"، إذ هطلت أمطار بغزارة، "الأرصاد قالت لنا خفيفة لمتوسطة ولكن فوجئنا أنها غزيرة جدا"، موضحا أن الأمطار استمرت لفترة طويلة من الساعة 6 إلا ربع صباحا حتى 8 ونصف.

وأوضح أن حركة المرور في معظم الشوارع استمرت رغم الأمطار، وتعطلت 45 دقيقة في نفق سيدي بشر نتيجة لتراكم الأمطار، لافتا إلى أن القدرة الاستيعابية للصرف الصحي مليون متر مكعب، وشبكة الصرف لا تستوعب كمية الأمطار وبالتالي تتراكم.