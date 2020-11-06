حظك اليوم الجمعة 6-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

بهتم الكثيرين بمعرفة الحظ اليومي للبرج الخاص بهم، لتوقع الأحداث المنتظره في يومهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر المشتري وبلوتو.. عليك اليوم أن تتجنب المواضيع الشائكة كي لا تنزلق في دائرة مفرغة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. حاول أن تحافظ على علاقتك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر ما زال في منزل العلاقات واليوم ما زالت أمامك فرصة لعقد اتصالات ناجحة ولقاءات مفيدة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تلعب دورك العائلي والعاطفي بكل جدارة وتقوم بواجبك نحو الأحباب والأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر والمشتري في منزلي المال يضع الضغوط على عاتقك ومن المهم أن تدرس خطواتك بهدوء وروية وتجنب التبذير.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتأنى في ردود أفعالك مع الأحباب والأصدقاء وشركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم تدفعك للقيام بواجبك وتعمل بكامل لياقتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تسطع كالقمر الذي في برجك وتتألق سحرا وجاذبية وموهبةً.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنافر القمر والمشتري في منزلي الصحة يجعلك تشعر بالإرهاق سريعا وعليك أن تنتبه لصحتك وتنظم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تبحث عن مساحة من الحرية وعدم الالتصاق، واهتم بعدم الحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يساعدك على تنمية أعمال أو مشاريع وتحصل بسهولة على دعم الزملاء أو الأصدقاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تساعدك أن تتغلب على أي خلاف.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر معاكس ويجب أن تتمهل اليوم في قراراتك وتجنب المخاطر والانفعال.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا وجدت اليوم أنك تميل للتصرف بعدائية أو بعصبية فعليك بمراجعة نفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك فرص للتطور واليوم مناسب للقيام برحلة أو سفر أو للتخطيط لذلك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم يعدك القمر بالمتعة والمغامرة مع الأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم يعدك القمر بالمتعة والمغامرة مع الأهل والأقارب والأحباب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تنافر القمر والمشتري في منزلي المال يطالبك أن تضاعف تركيزك أثناء معالجة الأمور المهنية والمالية وتجنب المغامرة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين الذي يوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتأنى ولا تهمل استوضاح نقاط فيما يعرض عليك من أوراق أو عقود.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تهتم برغبات واحتياجات شريك حياتك ويجب أن تتجنب العصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنافر القمر والمشتري بمنزلي الصحة ينصحك أن تتحرك اليوم على مهل وأن تهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحظ يساعدانك على إدارة حياتك العاطفية والاجتماعية بذكاء ويمنحانك قدرة على الإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة الأمريكية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تدعم أعمالك وعلاقاتك.. تثبت وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجدد مشاعرك ويحركك اليوم تماسك مثالي مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.