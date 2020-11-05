حظك اليوم الخميس 5-11-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب لا يسمح بالاقتراب من ممتلكاته الخاصة، كما أنه يرغب دائما في ملازمة شريك حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائدة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.