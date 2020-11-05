حظك اليوم الخميس 5-11-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يحب الاستقلالية، ويفضل استخدامها في اتخاذ قراراته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة التي تسمح لك بالانطلاق في كل اتجاه.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك أن تؤثر فيمن حولك وتلفت إليك الأنظار.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير .